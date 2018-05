Tư vấn về rối loạn mỡ máu

Tôi uống thuốc điều trị rối loạn mỡ máu đã nhiều năm, có giảm nhưng không đạt chỉ số an toàn. Bác sĩ tư vấn giúp rối loạn mỡ máu có phải là bệnh mạn tính, uống thuốc suốt đời như cao huyết áp không. Có phải bệnh do cơ địa từng người sinh ra là chính, có cần bắt buộc đưa tất cả chỉ số mỡ máu về chỉ số an toàn. Cảm ơn bác sĩ nhiều.