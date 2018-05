Tư vấn về mất ngủ

Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em: Mẹ em năm nay 65 tuổi. Cách đây 20 năm mẹ bị nấm dẫn đến nhiễm trùng mắt và phải phẩu thuật lấy một mắt. Sau phẩu thuật cơ thể mẹ yếu dần và nhất là bệnh mất ngủ dần dần tấn công mẹ.

Cách khoảng hơn 10 năm đến nay mẹ bị mất ngủ thường xuyên và đã trị bệnh nhiều nơi: Đại học y dược, Hòa Hảo và kể cả bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Những đêm uống thuốc an thần thì mẹ ngủ được khoảng một đến 2 giờ đồng hồ. Không uống thuốc an thần thì hầu như thức trắng đêm. Đến nay uống thuốc an thân mà có đêm không ngủ được tí nào, người rất mệt mỗi.

Mẹ có thêm bệnh viêm xoang cũng thường xuyên trị bằng thuốc Đông y. Nhìn thấy mẹ như vậy em rất đau lòng nhưng không biết phải làm sao để giúp mẹ. Xin bác sĩ tư vấn và có cách giúp em với. Em biết ơn bác sĩ rất nhiều.