Tư vấn về điều trị hiếm muộn

Khuyen Nguyen, 27 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội

Nguyên nhân vô sinh có thể do vợ, do chồng hoặc do cả hai. Theo tâm sự của bạn thì khả năng hiếm muộn của bạn do cả hai.

Chồng bạn tinh trùng yếu, cần khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết tố sinh dục… Khám lâm sàng để biết xem hai tinh hoàn có bình thường không, cả hai có ở trong bìu không hay chỉ có một, có bị giãn tĩnh mạch thừng tinh không.

Bạn xét nghiệm có LH và AMH cao… nhưng chu kỳ bao nhiêu ngày, có đều không, huyết đỏ tươi hay đỏ thẫm, thống kinh hay không, khả năng tình dục của vợ chồng thế nào, vì tình dục phản ánh khả năng sinh sản.

Để tư vấn chi tiết, hiệu quả, bạn cần khám chuyên khoa tìm nguyên nhân cụ thể. Sau đó thầy thuốc sẽ tư vấn cho bạn chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả cho cả hai vợ chồng.