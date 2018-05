Tư vấn về cách giữ sức khỏe mùa thi

Lê Hà Minh Châu, 15 tuổi

Cứ vào mùa thi cử, nhiều học sinh, sinh viên lại rơi vào trạng thái “tuột dốc” về sức khỏe. Căn bệnh của một số học sinh hay than “sáng mệt, trưa ủ rũ, chiều thiếu tập trung, tối mỏi” có thể là do các em bị thiếu khoáng chất (bao gồm cali, natri, canxi, photpho, magiê, lưu huỳnh, sắt, kẽm) là thành phần quan trọng xây dựng nên bộ xương, có trong dịch nội bào, nước mô, huyết tương. Chúng tham gia các hoạt động trao đổi của tế bào và hoạt động co cơ, hình thành và dẫn truyền xung thần kinh.

Magiê (Mg) là yếu tố vi lượng (tuy không cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhưng không thể thiếu trong khẩu phần ăn uống). Chất này cần thiết cho hoạt động của cơ tim và sự dẫn truyền thần kinh, giữ vai trò xúc tác trong hàng trăm phản ứng biến dưỡng có liên quan đến việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bởi vậy chỉ cần thiếu magiê, người cứ như rơi vào tình trạng “hết pin”, dù cơ thể được cung cấp đầy đủ đạm, mỡ, đường, các vitamin và khoáng chất khác.

Do đó, cháu hãy quan tâm “sạc pin” cho cơ thể trong mùa thi bằng cách:

- Dinh dưỡng hợp lý, cân đối: Vừa ăn thịt, cá, nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua, vừa ăn cà rốt, bầu bí, rau, củ, quả, hạt các loại. Tăng cường lượng rau xanh và trái cây tươi trong khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt là món giá sống hay rau mầm (nhớ rửa sạch). Nguyên tố vi lượng này cũng có nhiều trong thịt trai và các hải sản (những con có 2 mảnh vỏ).

- Khi phát hiện tình trạng mỏi mệt kéo dài vài ngày và không hồi phục, dù đã nghỉ ngơi thư giãn, hãy uống magiê kết hợp với sinh tố chống trầm cảm B6 càng tốt. Dùng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ một đến 2 viên.

- Nếu thường bị chuột rút vào ban đêm, dù suốt ngày không vận động nặng, nên hỏi ý kiến thầy thuốc về liệu trình dùng magiê và canxi.

Để biết rõ hơn, cháu nên đến bệnh viện để các bác sĩ khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Trong khuôn khổ thời lượng chương trình tư vấn trực tuyến, tôi chỉ có thể đưa ra một số nhận xét để cháu tham khảo.