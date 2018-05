Tư vấn về cách giảm stress

Hai Tra, 28 tuổi, Hà Nội

Đãng trí ở người còn trẻ, ở người bề ngoài coi còn khỏe đang và sẽ tiếp tục phổ biến trong cuộc sống tuy được tiếng văn minh nhưng trên thực tế “chỉ vì hiện đại mà hại điện” ở thế kỷ này. Lý do là vì não bộ không chuyển được kích ứng, dù là âm thanh, ánh sáng, cảm xúc…, vào đến bộ nhớ do kích ứng quá dồn dập nên kích ứng sau bôi ngay kích ứng trước. Bằng chứng là hầu hết đối trượng đãng trí vẫn nhớ rất rõ chuyện ngày xưa, chẳng hạn cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nhưng quên ráo chuyện còn nóng hổi ngay bây giờ. Một trong các lý do khiến dữ liệu chưa kịp save thì đã bị delete chính là STRESS. Nạn nhân nếu muốn phục hồi trí nhớ cần bình tâm tìm cho ra giải pháp làm sao để não có lúc nghỉ xả hơi đồng thời đừng quên tiếp cho não một số tác chất có công năng như chất keo dán kích ứng vào bộ nhờ, như lecithin trong đậu nành, kẽm trong hải sản… Đừng quên điều chỉnh nội tiết tố nếu rối loạn kinh nguyệt, bệnh tuyến giáp, bệnh tiểu đường, hội chứng mãn kinh, ghi nhận tình trạng mất ngủ gõ cửa thường hơn và hệ thần kinh càng lúc càng quá nhạy cảm theo kiểu nhà hàng xóm rớt cái chén mà bên này hồi hộp cả giờ.