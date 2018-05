Tư vấn trực tuyến 'Yêu sau khi làm mẹ'

Thưa bác sĩ, ngoài các biện pháp ngừa thai như: dùng thuốc ngừa thai, tiêm tránh thai, đặt vòng... thì có còn cách ngừa thai nào khác mà an toàn tuyệt đối không thưa bác sĩ?

Thanh Phi

GS. BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng:



Chào Phi,

Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều biện pháp tránh thai đa dạng, phong phú. Về hiệu quả cũng như an toàn khi sử dụng biện pháp tránh thai thì Y văn thế giới đã khẳng định có thể yên tâm đối với một phụ nữ bình thường. Tuy nhiên, hiệu quả tùy thuộc vào cách sự dụng có đúng hướng dẫn hay không; về an toàn thì không có biện pháp nào tuyệt đối với tất cả phụ nự. Vì thế các chuyên gia y học trên thế giới điều khuyên chị em phụ nữ phải đi khám phụ khoa và làm các xét nghiệm cần thiết trước và trong khi sử dụng biên pháp tránh thai để phát hiện sớm và điều trị kịp thời một vài bất thường có thể xảy ra do sự đáp ứng của cơ thể từng người đối với biện pháp tránh thai.