Tư vấn trực tuyến về phòng bệnh do virus Zika gây đầu nhỏ

Minh Hương, 25 tuổi, Hà nội

Ông Nguyễn Đức Khoa, Phó trưởng phòng Kiểm soát dịch bệnh, Cục Y tế dự phòng:



Hiện nay dịch bệnh do virus Zika vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Theo thông báo của WHO, đã có 79 quốc và vùng lãnh thổ báo cáo xuất hiện virus Zika. Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 68 trường hợp mắc rải rác tại 7 tỉnh thành phố gồm TP HCM, Bình Dương, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắc Lắc, Khánh Hòa và Phú Yên.

Số mắc tập trung ở khu vực phái Nam và chưa bùng phát thành dịch lớn. Bộ Y tế nhận định, virus Zika đã lưu hành tại Việt Nam. Trong thời gian tới, có thể sẽ ghi nhận thêm các trường hợp mắc do sự giao lưu thương mại, du lịch giữa các địa phương trong nước và các quốc gia trong khu vực, do muỗi truyền bệnh lưu hành rộng trên cả nước và miễn dịch của cộng đồng với virus Zika còn thấp.

Ngay khi có thông báo của WHO, Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, xây dựng kế hoạch đáp ứng dịch bệnh theo các tình huống: Dịch chưa xâm nhập; đã xâm nhập nhưng ghi nhận rải rác; và bùng phát. Bộ Y tế liên tục cập nhập tình hình và có thông tin khuyến cáo để người dân chủ động phòng chống, tránh gây hoang mang trong cộng đồng dân cư.

Bộ Y tế cũng ban hành các hướng dẫn về giám sát, phòng chống, chẩn đoán, điều trị và tổ chức tập huấn cho toàn bộ ngành y tế trên cả nước. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất, trang thiết bị, để thu dung điều trị bệnh nhân nếu dịch xảy ra. Các hoạt động giám sát, phát hiện người mắc Zika được tăng cường, đặc biệt là có các biện pháp khám sàng lọc để phát hiện phụ nữ mang thai nghi mắc Zika và trẻ sơ sinh nghi mắc chứng đầu nhỏ có liên quan đến Zika. Từ đó, có biện pháp tư vấn và điều trị phù hợp. Bộ Y tế cũng phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng bọ gậy để phòng virus Zika lần 1 và 2.

Có một tin mừng là dịch bệnh Zika trên thế giới có nhiều chuyển biến tích cực. Ngày 18/11, WHO cũng tuyên bố nhiễm virus Zika không còn là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.