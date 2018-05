Tư vấn trực tuyến phòng và điều trị tật khúc xạ mắt

Tôi đã tham khảo nhiều nguồn tin cho biết rằng hiện nay, phẫu thuật LASIK đã chứng minh là an toàn, hiệu quả, nay lại có thêm FemtoLASIK càng làm cho an toàn hơn, vậy tại sao lại cần thêm phẫu thuật SMILE? Hiện nay ở Việt Nam có những nơi nào thực hiện phẫu thuật Smile?

Phạm Thị Diệu Hiền, 30 tuổi, Gia Lai

Bác sĩ Trần Hải Yến:



Mục tiêu của y khoa là luôn cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến nhằm nâng cao tính an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Lasik đã được chứng minh là an toàn so với những phương pháp trước (rạch giác mạc hình nan hoa, PRK...) nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng vạt giác mạc có thể ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân. Chính vì vậy, femto lasik ra đời để phòng các biến chứng này xảy ra trong lúc mổ. Smile còn an toàn hơn, bởi nó giúp bệnh nhân tránh các biến chứng cả sau khi mổ. Một điểm đặc biệt là các phương pháp phẫu thuật khúc xạ được dùng để cải thiện chất lượng thị lực, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Do đó, tính an toàn lại càng được chú trọng.

