Tư vấn trực tuyến 'Phòng và điều trị cảm cúm cho trẻ'

Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy :



Chào bạn,

Do không biết bé nhà mình cân nặng và chiều cao bao nhiêu để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, vì nếu con suy dinh dưỡng hay ăn uống thiếu chất sẽ bị giảm sức đề kháng và dễ bị bệnh. Ngoài ra bé hay khóc đêm, ngủ không ngon giấc có thể do bé bị thiếu canxi (do uống thiếu sữa, bé 25 tháng cần uống khoảng 600-800ml sữa hàng ngày), và hoặc thiếu vitamin D (do thiếu tắm nắng - không đủ 20 phút mỗi ngày hoặc ăn thiếu dầu mỡ). Bé hay khò khè, viêm phế quản, viêm mũi họng… cũng có thể có tình trạng dị ứng, hen suyễn cơ địa gây ra. Vì vậy chị nên cho bé đến gặp bác sĩ nhi khoa hoặc dinh dưỡng để chẩn đoán chính xác hơn và có điều trị phù hợp.

Bạn nên cho bé ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm hàng ngày. Nếu bé dị ứng thức ăn có thể phải kiêng khem tạm thời hoặc vĩnh viễn các thức ăn bị dị ứng đã xác định. Có thể cho bé sử dụng thêm men vi sinh để tăng cường sức đề kháng.

Việc sử dụng thêm thuốc bổ bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng.