Tư vấn trực tuyến phòng và điều trị bệnh trĩ

LÊ ĐÌNH TÂM, 41 tuổi, 579/1/22 Đường 30 tháng 4 Phường Rạch Dưà TP Vũng Tàu

Bác sĩ Phạm Hưng Củng:



Trường hợp trĩ độ 2 của bạn nên dùng các thuốc y học cổ truyền, như An trĩ vương. Sản phẩm có dấp cá, đương quy, hoa hòe...vừa làm bền vững và co thành mạch, chống chảy máu, chống viêm nên có tác dụng tốt trong việc chữa trị bệnh. Tỏi là một vị thuốc tốt, có nhiều chất chống lại gốc tự do, lão hóa, thông thành mạch. nên cũng góp phần điều trị trĩ.