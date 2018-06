Tư vấn trực tuyến phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus

Nguyễn Ngọc Huyền, 29 tuổi

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:



Chào bạn!

Tiêu chảy có thể do nhiều nguyên nhân. Người ta thường chia làm 2 nhóm nguyên nhân do nhiễm và không do nhiễm. Tiêu chảy do nhiễm lại được chia làm do virus (thường nhất là Rotavirus, Norovirus, Callixivirus...), do vi trùng (Ecoli, Shigela, Salmonella...), và độc tố của nó, do ký sinh trùng (Amip, Giardia). Hiện chỉ có vắc xin ngừa được Rotavirus mà thôi. Bé 17 tháng thì không còn cơ hội ngừa được Rotavirus bằng vắc xin. Tuy nhiên, bạn cần tuân thủ các biện pháp để cắt đứt đường lây truyền của tác nhân gây tiêu chảy là đường phân-miệng bằng cách "ăn chín uống sôi".