Tư vấn trực tuyến những điều cần biết về viêm gan siêu vi C

Giang Bùi, 33 tuổi, Quận 2, Tp HCM

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:



Chào bạn,

Bệnh viêm gan C còn được chúng tôi gọi là "sát thủ thầm lặng" vì bệnh diễn tiến âm thầm ở gia đoạn đầu, không có biểu hiện rõ rệt cho đến khi xuất hiện biến chứng xơ gan và ung thư gan thì mới có biểu hiện rõ rệt như vàng da, bụng to, gan to cứng... Do đó, nếu được thì chúng ta nên đi xét nghiệm kiểm tra xem có nhiễm viêm gan C hay không dù chúng ta rất khỏe mạnh. Nếu phát hiện bệnh thì điều trị sớm, vì hiện tại điều trị viêm gan C rất ít tác dụng phụ, ngắn ngày, và thành công cao tránh hiện tượng khi có triệu chứng rồi mới đi khám và phát hiện bệnh thì việc điều trị đôi khi không hiệu quả hoặc hiệu quả rất ít, mà tình trạng bệnh không cải thiện nhiều.