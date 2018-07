Tư vấn trực tuyến nguyên nhân, cách phòng và điều trị chứng chóng mặt

Hà, 25 tuổi, Tp. Hồ Chí Minh

Chào em,

Có nhiều nguyên nhân, nhưng có thể tóm gọn lại thành 3 nhóm gồm chóng mặt do tiền đình, chóng mặt do căng thẳng tâm lý, chóng mặt do các bệnh nội khoa.

Chóng mặt do tiền đình liên quan đến bệnh lý của cơ quan tiền đình ở tai trong, gây ra triệu chứng chóng mặt quay cuồng rất dữ dội, có thể kèm buồn nôn, ói và xanh tái. Một căn bệnh phổ biến nhất do nguyên nhân này là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính.

Chóng mặt do căng thẳng tâm lý và các bệnh nội khoa thường gây ra triệu chứng chao đảo, xây xẩm, choáng váng có thể kéo dài.