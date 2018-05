Tư vấn trực tuyến lợi ích của thực phẩm organic

Vũ Xuân Quỳnh

Chào bạn,

Thực phẩm organic do nuôi trồng bằng phương pháp hữu cơ, không dùng hóa chất nên an toàn cho người sử dụng, kể cả trẻ em. Điều quan trọng là bên cạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì trẻ cũng cần sử dụng thực phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu đang tăng trưởng của trẻ.