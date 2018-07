Tư vấn trực tuyến làm đẹp lúc mang thai và sau sinh

huỳnh thị phước, 28 tuổi, 164/44 trần quốc thảo p7 quận 3

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm:



Chào bạn,

Việc quấn bụng chỉ để làm mất nước của tế bào mỡ, không phá vỡ tế bào mỡ. Do vậy, bạn sẽ không đạt được kết quả lấy lại vóc dáng. Tôi lấy một ví dụ, bạn đi biển, nhiệt độ không quá 41-42 độ C. Nhưng sau khi tắm nắng, bạn đã bỏng da. Vậy, để mỡ tan chảy từ 50 độ C trở lên sẽ không tránh khỏi tổn thương da.

Do vậy, bạn sử dụng đồ định hình theo từng bước:

- Hai tuần đầu xuống được một size quần.

- 4-6 tuần kế tiếp, bạn giảm thêm một size.

- Cuối tháng thứ 4, bạn có thể giảm thêm một size.

Sử dụng máy hút sữa dù là bằng tay hay điện sẽ có thể làm nhão mô tuyến và bể các "bình sữa' bên trong.