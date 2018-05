Tư vấn trực tuyến giải pháp hạn chế lạm dụng kháng sinh cho trẻ

Con nhà em năm nay 18 tuổi, cháu hay bi viêm mũi di ứng. Nói chung cháu bị lâu rồi, cũng đã đi khám chuyên khoa nhiều rồi, đến bây giờ cháu rất sợ uống thuốc, sợ đi khám.

Nên mỗi lần cháu bị hắt xì hơi, tôi mua viên thuốc dị ứng, nặng thì mua kháng sinh uống 3-5 ngày, nếu không khỏi nữa thì đi bác sĩ chuyên khoa.

Nay cháu học trong sài gòn, tôi nghĩ thời tiết trong đó ổn định hơn, nên ít bị, nhưng không phải vào trong đó cháu cũng bị nhiều hơn, do phải ngồi máy lạnh, vừa rồi đi khám bs, họ noi cuông mũi cháu phình to hơn, phải giữ không bị viêm mũi dị ứng, thi may ra hẹp lai. Đến nay cháu cung hay bị nhất la buổi sáng, hay ngồi phòng máy lạnh( do học trong hội trường). Giờ cháu phải làm sao ?