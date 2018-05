Tư vấn trực tuyến dùng collagen đúng cách tốt cho sức khỏe

Sau 25 tuổi, lượng collagen bị thoái hóa nhiều hơn collagen tổng hợp được. Do đó, từ độ tuổi này đã cần bổ sung collagen. Bạn nên bổ sung hàng ngày và kéo dài ít nhất khoảng 3 tháng. Việc bổ sung còn tiếp tục dài hơn hay không phụ thuộc vào độ tuổi và sự thiếu hụt của từng người.

Để chọn loại collagen an toàn, hiệu quả, bạn nên sử dụng loại có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thành phần tự nhiên. Theo đó, collagen chiết xuất từ da cá là loại có cấu trúc tương đương với collagen của da người. Vì vậy, cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn và phát huy tác dụng, đặc biệt là loại collagen peptide. Bạn có thể sử dụng collagen cả đường bôi và đường uống. Đối với đường bôi thường chỉ có tác dụng trên vùng da có sử dụng sản phẩm và giá thành loại sản phẩm này thường tương đối cao. Đối với đường uống có tác dụng không những trên da, mà còn hiệu quả với cơ quan khác như xương, khớp...

Từ 25 tuổi trở đi, quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể bắt đầu diễn ra. Lúc đó, về số lượng, chất lượng các sợi collagen đều bị giảm sút dần. Vì vậy, việc bổ sung collagen sớm là điều rất cần thiết để chống lão hóa. Các nghiên cứu chỉ ra, sử dụng collagen rất an toàn, không có tác dụng phụ đáng kể. Việc uống collagen bị suy gan, thận chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều này. Nếu có tác dụng phụ nghiêm trọng với gan, thận có thể không phải do collagen mà bởi các thành phần khác có trong sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Chào bác sĩ, Em năm nay 40 tuổi, cần bổ sung collagen theo liều lượng như thế nào? loại nào tốt nhất ạ? Em cảm ơn bác sĩ.

