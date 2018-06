Tư vấn trực tuyến chủ động tránh thai an toàn

Do chu kỳ kinh nguyệt của em không đều (dao động từ 20 đến 30 ngày) nhưng em muốn tránh thai tự nhiên thì nên làm như thế nào ạ? Em không muốn sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày ạ. Vì do chu kỳ kinh nguyệt của em không đều nếu chọn biện pháp xuất tinh ra ngoài thì có an toàn không ạ?