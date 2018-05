Tư vấn trực tuyến chế độ vận động cho người cao tuổi

Phạm Dũng

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa:



Chào bạn,

Có 3 loại bài tập: bài tập kéo dãn cơ, bài tập mạnh cơ, bài tập sức bền. Bài tập tập thể hình thuộc bài tập mạnh cơ. Tập mạnh cơ có 2 loại chính là tập mạnh cơ bằng cách co cơ hướng tâm và co cơ ly tâm. Ví dụ, bạn cần một quả tạ trong lòng bàn tay và co cơ nhị đầu để gập khủyu tay thì đó là co cơ hướng tâm vì khi cơ co thì chiều dài của cơ ngắn lại. Khi bạn hạ quả tạ xuống từ từ thì cơ nhị đầu vẫn co, nhưng chiều dài của cơ dài ra thì ta gọi là co cơ ly tâm. Co cơ ly tâm sẽ làm cơ nở nhiều hơn là co cơ hướng tâm.

Như vậy cách tập hiệu quả là bạn phải tập cả co cơ hướng tâm và ly tâm (các huấn luyện viên của bạn sẽ chỉ).

Bác sĩ Lưu Ngân Tâm

Bạn nên ăn vừa đủ lượng tinh bột, tránh những thức ăn chiên xào hay chứa nhiều dầu mỡ, tăng cường thêm lượng đạm từ thịt cá, đậu đỗ... thịt nạc, mỡ da. Ngoài ra, ngay sau buổi tập luyện, bạn có thể ăn một lượng thịt nạc (gà nạc). Bạn có thể bổ sung đạm whey hay acid amin phân nhánh; ăn đầy đủ rau củ quả, hạn chế ăn trái cây ngọt; tránh ăn tối...