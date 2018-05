Tư vấn trực tuyến chăm sóc da trẻ đúng cách

Con em 13 tháng, nhưng cách đây 4 tháng, tay và chân bé bị nổi mẩn nhỏ, sần sùi. Lúc đầu em nghĩ do thời tiết nhưng tới giờ bé bị càng nhiều, nổi mẩn ngay lỗ chân lông. Xin bác sĩ cho biết em bé bị bệnh gì ạ?

Duong Thi Thuy Dung, 39 tuổi

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê - Trưởng khoa Nhi BV Hạnh Phúc:



Chào bạn!

Nổi mẩn đỏ có nhiều nguyên nhân, có thể do dị ứng thức ăn, dị ứng tiếp xúc vì tuổi này bé đã có thể ăn thêm nhiều món khác ngoài sữa và tiếp xúc với môi trường nhiều hơn. Cũng có thể bé bị nổi mẩn đỏ do thời tiết, là dạng dị ứng thời tiết. Ngoài ra, bé có thể liên quan đến vấn đề viêm da vì theo mẹ tả, bé có nổi mẩn đỏ ở lỗ chân lông. Một số bé có thể nổi mẫn đỏ do nhiễm giun sán...

Theo tôi, bạn nên cho bé đi khám để bác sĩ làm một số xét nghiệm về nhiễm trùng hoặc dị ứng cho bé để xem bé bị mẩn đỏ là do viêm da hay do nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng...