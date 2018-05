Tư vấn trực tuyến chăm sóc da đẹp tự nhiên và an toàn

Em muốn hỏi 3 vấn đề: 1. Sử dụng công nghệ Thermage đồng nghĩa với việc làm nóng lượng collagen ở những lớp sâu trong da và dưới mô da để kích thích sự sản sinh của các collagen. Điều này có gây tổn hại đến lớp biểu bì bên ngoài của da, làm da mỏng đi, đỏ và kích ứng dưới ánh nắng mặt trời hoặc dễ bị kích ứng với mỹ phẩm v.v... hay không? 2. Sau khi sử dụng công nghệ Thermage, có cần kiêng cữ hay hạn chế tiếp xúc với loại mỹ phẩm, thức ăn, đồ uống nào không? 3. Liệu pháp này so với việc sử dụng các sản phẩm collagen dạng uống trên thị trường (cả nước và thuốc viên), thì phương pháp nào tốt hơn (về mặt chi phí cũng như hiệu quả, thời gian)? Em cám ơn.

Cố vấn nhan sắc Đặng Thanh Hằng:



Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi. Tôi thấy bạn khá quan tâm nhiều đến Thermage, vì vậy, tôi sẽ trả lời chi tiết như sau:

Thermage có tác dụng làm tăng sinh lớp collagen, giúp da hồng hào trẻ trung chứ không làm mỏng da hay gây kích ứng. Công nghệ này bổ sung collagen trực tiếp cho da, hiệu quả và nhanh chóng hơn so với việc uống collagen để bổ sung từ bên trong. Nếu tinh mắt, bạn có thể nhận thấy làn da căng và săn, sáng mịn ngay khi làm xong. Nếu không, bạn có thể nhận ra sau 1-2 tháng. Mỗi lần làm Thermage, chị em phụ nữ ngoài 35 sẽ trẻ ra đến 3 tuổi. Đây cũng là công nghệ yêu thích được Hồ Ngọc Hà, Giáng My, Diễm My, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam... sử dụng tại Beauty Medi hơn 5 năm nay.

Sau khi sử dụng công nghệ Thermage, bạn có thể da ngoài trời nắng (nhưng phải bôi kem chống nắng), trang điểm như bình thường. Bạn cũng không cần kiêng cữ mỹ phẩm, thức ăn, đồ uống nào cả.

Tiến sĩ, bác sĩ Reza Torchizy:



1. Công nghệ Thermage giúp làm tăng các sợi collagen dưới da của bạn và nó tái cấu trúc lại các sợi collagen đang có dấu hiệu lão hóa do tác động của tuổi tác nhưng nó không hề có bất cứ tổn hại nào cho làn da, nó chỉ có tác dụng tăng cường và phục hồi cho da.

2. Công nghệ Thermage là 1 công nghệ an toàn trong cả giai đoạn trước và sau điều trị. Nếu muốn được tư vấn về chế độ điều trị trong giai đoạn sử dụng Thermage thì bạn cần đến gặp bác sĩ để biết được đặc điểm làn da của bạn để được tư vấn cụ thể, chính xác nhất.

3. Công nghệ Thermage là một liệu pháp điều trị an toàn cho làn da của bạn. Việc sử dụng các sản phẩm collagen dạng uống tất nhiên sẽ có thể thực hiện hằng ngày nhưng tôi khuyên bạn không nên sử dụng nhiều bởi thuốc sẽ có ảnh hưởng không tốt cho dạ dày của bạn và dần dần ảnh hưởng tới làn da. Hãy dành thời gian gặp gỡ bác sĩ chuyên gia trước khi sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị nào.