Tư vấn trực tuyến bệnh viêm gan virus

Kinh chao BS:

Cho e hoi y sau a: em di thu mau kiem tra viem gan thi phat hien co nhiem viem gan B, nhung BS kham noi em khong can phai dieu tri, chi can sau 6 thang tai kham lai. vay em dang bi nhu the nao a? va khong dieu tri thi lam sao khoi duoc a? mong BS tu van giup em.

Em xin chan thanh cam on