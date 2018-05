Tư vấn trực tuyến bệnh trào ngược dạ dày thực quản

Thanh Bình, 28 tuổi, Hà Nội

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:



Chào Bình,

Trường hợp của bạn chắc chắn bạn bị triệu chứng ợ nóng do trào ngược dạ dày. Hiện tượng này rất thường xảy ra ở phụ nữ có thai do sự thay đổi nội tiết tố khi có thai làm ảnh hưởng đến hoạt động đóng mở chỗ nối thực quản dạ dày (trong y khoa gọi là trào ngược dạ dày do thai kỳ). Ngoài ra, khi thai lớn (trên 24 tuần) thì bắt đầu có thêm hiện tượng trào ngược sinh lý do thay đổi áp lực trong ổ bụng. Do đó, khi thai lớn, bạn sẽ thấy triệu chứng này xuất hiện nhiều hơn.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là:

- Tư vấn với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được sử dụng thuốc thích hợp ít ảnh hưởng tới thai nhi nhất.

- Hạn chế các thức ăn chiên xào và cay nóng.

- Nằm đầu cao khi ngủ.