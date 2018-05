Tư vấn trực tuyến 'Bệnh do vi khuẩn phế cầu ở trẻ em'

Thu Thủy, 32 tuổi, Tp HCM

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM:



Chào bạn,

Viêm phổi do phế cầu cũng biểu hiện như viêm phổi do các vi trùng khác, triệu chứng có thể gặp: sốt, ho, thở nhanh, nặng hơn thì khó thở, tím tái. Nhưng viêm phổi do phế cầu thường chụp X-quang thấy hình ảnh viêm phổi thùy. Bệnh này có thể gây khó thở, tím tái, suy kiệt, có khi gây tử vong. Phế cầu là tác nhân thường thấy nhất trong viêm phổi do vi trùng.