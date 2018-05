Tư vấn phương pháp phẫu thuật mũi đẹp, an toàn

Mũi của em không đẹp. Bác sĩ cho em hỏi lưu ý về cách làm thế nào để phẫu thuật và có một chiếc mũi đẹp, nhưng lại an toàn. Em xin cảm ơn ạ.

Trần Thu Hà, 28 tuổi, bình thạnh

Bác sĩ Lê Hành:



Chào bạn,

Qua những câu trả lời bên trên có thể bạn cũng hiểu rằng có hai phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ vùng mũi: phẫu thuật "đặt lên trên" và phẫu thuật tái cấu trúc nhằm mang lại cho bạn một chiếc mũi đẹp và ứng ý. Bác sĩ tư vấn sẽ cho bạn biết là bạn nên được mổ bằng phương pháp nào để đạt được kết quả mong muốn. Tôi hay khuyên bệnh nhân về 3 an toàn:

- Bác sĩ an toàn: là bác sĩ có tay nghề ổn định, có nhiều kinh nghiệm để xử trí mọi tình huống xảy ra, có cảm quan về thẩm mỹ để tạo được một chiếc mũi đẹp và dĩ nhiên phải có giấy phép hành nghề.

- Cơ sở an toàn: là cơ sở được nhà nước thẩm định, có đầy đủ phương tiện trang thiết bị, con người để phẫu thuật có thể tiến hành và xử trí những tai biến không may xảy ra.

- Bệnh nhân an toàn: là bệnh nhân khỏe mạnh hoặc có bệnh tìm ẩn nhưng đã được kiểm soát đầy đủ. Như vậy, bạn phải khai tường tận những bệnh lý đang có cho bác sĩ để họ sửa chữa cho bạn và chuẩn bị sẵn mọi thứ để có thể đối phó với những biến chứng có thể xảy ra do các bệnh tiềm ẩn đó. Một phẫu thuật thẩm mỹ có chỉ có kết quả tốt khi bệnh nhân hài lòng, vì vậy một bệnh nhân an toàn là bệnh nhân đã đạt được một sự đồng thuận với bác sĩ của mình về kết quả sau cùng.

Bệnh nhân không an toàn là những người không biết rõ họ muốn gì, hoặc có những ước mơ quá đáng trên một xuất phát điểm đôi khi không phù hợp.