Tư vấn phương pháp mổ mắt không chạm mắt

Nguyen Thanh Thuy Loan, 28 tuổi

Bác sĩ Phan Hồng Mai:



Chào bạn,

Hiện tượng ruồi bay do vẩn đục môi trường trong suốt trong mắt do cận thị. Phẫu thuật khúc xạ chỉ chỉnh hình giác mạc, không thay đổi các cấu trúc khác trong mắt. Do đó, không cải thiện tình trạng ruồi bay.

Hiện tượng này thường không gây nguy hiểm cho mắt nên bạn không cần phải lo lắng.