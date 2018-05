Tư vấn phòng và điều trị bệnh hẹp tắc động mạch vành

Duy Minh, 64 tuổi, Hải Dương

ThS. BS. Nguyễn Hoàng Hà:



Có một số quan niệm sai lầm khi chức năng tim bị ảnh hưởng nhiều thì không nên phẫu thuật. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải như vậy. Ưu điểm chính của phẫu thuật so với can thiệp đặt stent là phẫu thuật phục hồi việc cấp máu cho tất cả các động mạch vành bị bệnh. Do vậy, mới có thể giúp cơ tim phục hồi được. Thương tổn động mạch vành càng phức tạp, chức năng cơ tim càng bị ảnh hưởng, phẫu thuật càng phát huy ưu thế. Trong trường hợp của bác, phẫu thuật có thể là một lựa chọn hợp lý.