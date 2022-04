Phỏng vấn trực tuyến về 'an toàn giao thông đường bộ'

Hai khách mời tham gia chương trình gồm: Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, thành viên ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Công an; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông.

Độc giả đặt câu hỏi cho khách mời tại box phía trên.

Chính phủ mới đây đã gửi tờ trình, đề nghị Quốc hội xem xét cho ý kiến dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (khai mạc tháng 5). Đây là dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, là một trong hai dự luật tách ra từ Luật Giao thông đường bộ (dự án còn lại là Luật Đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo).

Đại diện Bộ Công an sẽ trả lời lý do xây dựng luật riêng về trật tự an toàn giao thông đường bộ? Dự luật quy định những nội dung gì, điểm mới so với quy định hiện hành là gì? Việc tổ chức, chỉ huy, điều khiển và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ thế nào? Cách thức xác định biển số đẹp đưa ra đấu giá là gì?...

Ùn tắc tại "điểm nóng" trên đường Nguyễn Trãi, gần ngã tư Khuất Duy Tiến, diễn ra thường xuyên. Ảnh: Ngọc Thành

Theo báo cáo của Bộ Công an, ùn tắc giao thông xảy ra phức tạp tại các thành phố lớn do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, trong khi quy hoạch giao thông, tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu... Tình trạng ngang nhiên vi phạm, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến, văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém.

Từ năm 2009 đến 2021, trung bình hàng năm có gần 9.000 người chết, gần 30.000 người bị thương, trong đó chủ yếu trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân tai nạn giao thông do lỗi của người tham gia giao thông chiếm trên 90%.