Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Chúng ta đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất

Câu hỏi đầu tiên, xin được hỏi Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn. Với tư cách là Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang và TP HCM, trải qua hơn 5 tháng dịch bệnh căng thẳng và khốc liệt, vào lúc này, ông có thể đánh giá ngắn gọn về làn sóng dịch vừa qua ở nước ta?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn:

Xin trân trọng chào độc giả của VnExpress. Rất vinh dự được đến trường quay hôm nay.



Đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ 29/4, lan nhanh trên địa bàn cả nước. 5 tháng vừa qua là thời gian rất vất vả chống dịch. Làn sóng dịch này là do chủng virus Delta nguy hiểm hơn so với chủng trước đây. Nồng độ chủng virus trên dịch hô hấp của người mắc lớn hơn 1000 lần so với trước đây, chu kỳ lây lan nhanh, chỉ 2-3 ngày nên số lượng lây lớn hơn, có thể lên 9-10 người. Tỷ lệ người bệnh không triệu chứng lớn, nếu ta để F0 tại cộng đồng mà không phát hiện được thì rất nguy hiểm.

Bắt đầu khi dịch xuất hiện ở Hải Dương, sau đó lan ra Bắc Giang, Bắc Ninh, thì cái thời gian đầu hết sức khó khăn. Thời gian đó, virus không chỉ ở cộng đồng mà còn ở nhà máy, nhà trọ rất đông công nhân, việc lây lan rất nhanh, chóng mặt. Vì vậy nhiệm vụ của hệ thống chính trị, ban chỉ đạo quốc gia, chính quyền, người dân ở Bắc Giang nâng lên mức cao nhất.

Chúng tôi đã khuyến cáo, đề xuất chính sách, xây dựng bệnh viện hồi sức ở Bắc Giang trong thời gian rất ngắn. Sau đó bắt đầu từ tháng 6 chống dịch ở TP HCM. Tôi được cử vào hỗ trợ Ban chỉ đạo TP HCM chống dịch, đây là thời gian căng thẳng nhất từ trước đến nay. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến người mắc lên tới hàng nghìn mỗi ngày, số lượng tử vong ba bốn chục ca một ngày. Chúng tôi đã được hỗ trợ của ban chỉ đạo quốc gia, thành phố... Sau đó tổ công tác của Chính phủ thành lập, tôi là thành viên, sau đó kiện toàn ban chỉ đạo chính phủ.

Thời điểm đó, đi tắt đón đầu là hết sức cần thiết. Trong thời điểm đó, chúng ta cũng hết sức bất ngờ vì số lượng người nhiễm đông, trong khi số lượng phủ vaccine chưa cao. Sau nghị quyết 86 của chính phủ, giãn cách xã hội triệt để, huy động số lượng khổng lồ nhân viên y tế, quân đội, công an... Hơn 25.000 lượt nhân viên y tế chuyên ngành hồi sức, sinh viên, cùng với quân y, công an thực hiện 2 chiến lược quan trọng: phường xã là pháo đài, người dân là chiến sĩ và người dân được hỗ trợ gói thuốc về y tế, an sinh xã hội kịp thời. Chính vì vậy, chúng ta giúp người dân đảm bảo tính mạng an toàn khi theo dõi tại nhà.

Thứ hai là chiến lược xét nghiệm diện rộng, nhanh, 48h/lần, chỉ trong vòng 1 tuần lượng ca nhiễm giảm nhiều, từ 3,7% vào đầu tháng giảm xuống vào cuối tháng. Số trở nặng tử vong ở bệnh viện giảm xuống hai con số. Đây là việc tôi rất tự hào, chặn được làn sóng dịch, nhờ có công lao của ban chỉ đạo quốc gia.

Vấn đề nữa là ý thức của người dân, rất mừng alf đến cuối tháng 9, hơn 50% người dân TP HCM có thể tự lấy được mẫu xét nghiệm. Rất nhanh gọn, đem lại bình thường mới cho thành phố từ đầu tháng 10. Trân trọng cảm ơn mọi người.