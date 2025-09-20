Phòng trẻ em 20 m2 tích hợp góc học tập, giường tầng và cả cầu trượt

Căn phòng trẻ em này nằm trong một căn biệt thự rộng 230 m2 ở Tây Hồ, Hà Nội. Phòng có diện tích 20 m2 bao gồm khu ngủ, học tập và vệ sinh khép kín, được thiết kế dựa trên các tiêu chí: an toàn, đa năng, kích thích trí tưởng tượng, cá nhân hóa, tối ưu lưu trữ và đảm bảo thông thoáng.
Tổng chi phí thiết kế và thi công cho căn phòng khoảng 300 triệu đồng. Thiết kế này phù hợp với các gia đình muốn tạo không gian sống linh hoạt, giúp trẻ vừa học, vừa chơi trong điều kiện tối ưu.
Căn phòng trẻ em này nằm trong một căn biệt thự rộng 230 m2 ở Tây Hồ, Hà Nội. Phòng có diện tích 20 m2 bao gồm khu ngủ, học tập và vệ sinh khép kín, được thiết kế dựa trên các tiêu chí: an toàn, đa năng, kích thích trí tưởng tượng, cá nhân hóa, tối ưu lưu trữ và đảm bảo thông thoáng.
Tổng chi phí thiết kế và thi công cho căn phòng khoảng 300 triệu đồng. Thiết kế này phù hợp với các gia đình muốn tạo không gian sống linh hoạt, giúp trẻ vừa học, vừa chơi trong điều kiện tối ưu.
Toàn bộ không gian sử dụng vật liệu gỗ sồi, các góc cạnh đều bo tròn nhằm hạn chế va chạm.
Toàn bộ không gian sử dụng vật liệu gỗ sồi, các góc cạnh đều bo tròn nhằm hạn chế va chạm.
Nổi bật trong căn phòng là hệ giường tầng tích hợp cầu trượt. Phần giường tầng trên được thiết kế như một phòng nhỏ với lan can gỗ thoáng và mái vòm bo tròn, tạo cảm giác thân thiện.
Nổi bật trong căn phòng là hệ giường tầng tích hợp cầu trượt. Phần giường tầng trên được thiết kế như một phòng nhỏ với lan can gỗ thoáng và mái vòm bo tròn, tạo cảm giác thân thiện.
Khu vực cầu thang với các bậc màu pastel theo dạng cầu vồng, tăng tính nhận diện thị giác và tạo điểm nhấn cho trẻ khám phá. Cầu trượt được nối từ tầng trên xuống sàn gỗ liền mạch, giúp trẻ vận động trong không gian khép kín.
Phía dưới giường là khu vực nghỉ ngơi có đệm rộng tạo cảm giác ấm cúng. Bên cạnh là giá sách, ngăn kéo nhỏ tích hợp âm tường nhằm tiết kiệm diện tích.
Khu vực cầu thang với các bậc màu pastel theo dạng cầu vồng, tăng tính nhận diện thị giác và tạo điểm nhấn cho trẻ khám phá. Cầu trượt được nối từ tầng trên xuống sàn gỗ liền mạch, giúp trẻ vận động trong không gian khép kín.
Phía dưới giường là khu vực nghỉ ngơi có đệm rộng tạo cảm giác ấm cúng. Bên cạnh là giá sách, ngăn kéo nhỏ tích hợp âm tường nhằm tiết kiệm diện tích.
Hệ mái cầu vồng với các lớp màu pastel bo cong nhẹ, mang lại cảm giác vui tươi và khơi gợi trí tưởng tượng trong không gian sinh hoạt của trẻ.
Hệ mái cầu vồng với các lớp màu pastel bo cong nhẹ, mang lại cảm giác vui tươi và khơi gợi trí tưởng tượng trong không gian sinh hoạt của trẻ.
Góc học tập được bố trí sát tường, thiết kế bàn và kệ liền khối bằng gỗ. Hệ chiếu sáng gián tiếp được giấu kỹ trong hộc tủ, tạo ánh sáng đều và dịu, không gây chói mắt khi trẻ học bài.
Góc học tập được bố trí sát tường, thiết kế bàn và kệ liền khối bằng gỗ. Hệ chiếu sáng gián tiếp được giấu kỹ trong hộc tủ, tạo ánh sáng đều và dịu, không gây chói mắt khi trẻ học bài.
Đèn LED chân bậc cầu thang và dưới sàn giúp tạo chiều sâu không gian.
Đèn LED chân bậc cầu thang và dưới sàn giúp tạo chiều sâu không gian.
Mảng tường bo cong ốp gạch mosaic màu xanh giúp phân tách khu vệ sinh, đồng bộ với hệ tủ lưu trữ âm tường và bàn học, tạo tổng thể có sự liên kết không gian.
Mảng tường bo cong ốp gạch mosaic màu xanh giúp phân tách khu vệ sinh, đồng bộ với hệ tủ lưu trữ âm tường và bàn học, tạo tổng thể có sự liên kết không gian.
Khu vệ sinh bên trong cũng sử dụng gạch màu xanh, kết hợp ánh sáng âm trần. Vách tắm kính ngăn khu khô và ướt, đảm bảo an toàn và vệ sinh khi sử dụng.
Khu vệ sinh bên trong cũng sử dụng gạch màu xanh, kết hợp ánh sáng âm trần. Vách tắm kính ngăn khu khô và ướt, đảm bảo an toàn và vệ sinh khi sử dụng.
Không gian phòng rộng mở giúp trẻ thoải mái sáng tạo, vận động và kết nối trong quá trình vui chơi.
Không gian phòng rộng mở giúp trẻ thoải mái sáng tạo, vận động và kết nối trong quá trình vui chơi.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: Hota Design
KTS: Hoàng Anh Tuấn