Phòng trẻ em 20 m2 tích hợp góc học tập, giường tầng và cả cầu trượt

Căn phòng trẻ em này nằm trong một căn biệt thự rộng 230 m2 ở Tây Hồ, Hà Nội. Phòng có diện tích 20 m2 bao gồm khu ngủ, học tập và vệ sinh khép kín, được thiết kế dựa trên các tiêu chí: an toàn, đa năng, kích thích trí tưởng tượng, cá nhân hóa, tối ưu lưu trữ và đảm bảo thông thoáng.

Tổng chi phí thiết kế và thi công cho căn phòng khoảng 300 triệu đồng. Thiết kế này phù hợp với các gia đình muốn tạo không gian sống linh hoạt, giúp trẻ vừa học, vừa chơi trong điều kiện tối ưu.