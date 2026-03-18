Phóng tốc độ cao trong đêm, xe thớt húc bay xe khác

TP HCMPhóng như bay trong đêm, chiếc xe cứu hộ lấn làn vượt ẩu, húc nát đầu ôtô đi ở hướng ngược chiều hôm 18/3 tại đường Đỗ Văn Dậy.

Tình huống giao thông: Gần 4h, lái xe có gắn camera hành trình đi khá nhanh bị bất ngờ khi thấy một xe thớt chở theo một chiếc xe tải phía trên phóng như bay từ phía sau lấn làn vượt lên gần khúc cua. Lúc này ở hướng ngược chiều một chiếc xe điện màu trắng đi tới. Tài xế xe thớt không thể xử lý kịp tình huống, xe đâm trực diện vào ôtô khiến chiếc này văng lên vỉa hè và xoay ngang, phần đầu vỡ nát, chiếc xe thớt nhao nghiêng. Chưa rõ thương vong sau cú chạm mạnh này.

Kỹ năng lái xe: Buổi đêm, thời điểm đường vắng là lúc lái xe dễ mất tập trung, buồn ngủ và chủ quan về tốc độ cũng như đánh giá tình huống. Lái xe nên đi đúng tốc độ thậm chí chậm hơn vào ban đêm, giữ ổn định làn đường, không vượt lên khi không đảm bảo an toàn. Đối với xe thớt cần quãng đường phanh dài hơn nhiều lần so với xe con nên đặc biệt nguy hiểm khi phóng nhanh vượt ẩu.

Nguyên Vũ