Phong toả khu công nghiệp

Đà NẵngĐêm 11/5, Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà bị phong toả khi phát hiện thêm hơn 30 ca nghi nhiễm liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới.

19h, lực lượng công an, dân phòng quận Sơn Trà có mặt tại cổng Khu công nghiệp An Đồn trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), kéo hàng rào sắt, căng dây bảo vệ "khu vực cấm vào" để phong toả tạm thời. Đây là khu công nghiệp quy mô nhỏ, nằm ở nơi đông dân cư, hoạt động từ năm 1993.

Lực lượng công an, quy tắc đô thị phong toả cổng Khu công nghiệp An Đồn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Liền sau đó, nhân viên y tế quận được huy động đến lấy mẫu xét nghiệm công nhân đang làm việc phía trong khu công nghiệp, số lượng hơn 1.000 người. Hơn 200 người dân sinh sống, buôn bán trước khu công nghiệp cũng được lấy mẫu. Lực lượng chức năng xếp ghế cách nhau hai mét, lấy lời khai y tế của những người liên quan, trước khi lấy mẫu xét nghiệm.

Trước cổng khu công nghiệp, nhiều người nhà mang đồ dùng cá nhân, gửi vào trong cho những người phải cách ly tạm thời. Do quá đông, lực lượng công an phải thường xuyên nhắc nhở mọi người đứng giãn cách. Các công nhân vào ca đêm được yêu cầu tạm thời ở lại công ty, chờ lấy mẫu và chỉ được ra về khi kết quả âm tính nCoV.

Có mặt tại hiện trường phong toả, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho biết trong gần 100 mẫu xét nghiệm các F1 của nữ nhân viên tổng đài, được phát hiện nghi nhiễm chiều nay, riêng ở quận Sơn Trà có 19 mẫu xét nghiệm dương tính nCoV. Ngoài ra còn hơn 20 ca nghi nhiễm khác ở các quận, huyện khác.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngoài khu công nghiệp, khuya ngày 11/5. Ảnh: Nguyễn Đông.

Đến 23h30, lực lượng lấy mẫu xét nghiệm tạm dừng để nhân viên y tế về nghỉ. Nhiều nhân viên y tế, trong bộ đồ bảo hộ màu trắng, ngủ gục ngay khi vừa lên xe cứu thương cùng mẫu xét nghiệm về cơ sở y tế. Ông Hoàng Công Thanh, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết trong tối đã có hơn 500 mẫu xét nghiệm được lấy trong khu công nghiệp, ngoài khu dân cư là hơn 200 mẫu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã yêu cầu chủ tịch quận, huyện huy động toàn lực truy vết các ca F1 liên quan đến các ca nghi nhiễm ngay trong đêm để đưa đi cách ly. Trong sáng 12/5 phải có kết quả xét nghiệm.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết đã tổ chức các lực lượng từ nhân viên y tế, công an, các tổ Covid cộng đồng đi truy vết các ca F1 trong đêm ngày 10 và 11/5. Ngoài 97 ca F1 liên quan đến nữ nhân viên tổng đài, hiện xác định thêm hơn 120 F1 liên quan đến các ca nghi nhiễm mới.

Nhân viên y tế ngủ gục khi vừa kết thúc lấy mẫu, lúc 23h30. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo ông Hùng, 5h30 sáng 12/5, lực lượng phòng hóa của Quân khu 5 sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp và các khu dân cư xung quanh. Đến 8h, nhân viên y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu các công nhân đi làm ca ban ngày, dự kiến hàng nghìn mẫu.

Theo lãnh đạo quận Sơn Trà, ca nghi nhiễm liên quan đến nữ nhân viên tổng đài chưa rõ nguồn lây và đã hình thành chuỗi lây nhiễm mới liên quan đến công nhân trong Khu công nghiệp An Đồn. Khu vực chị làm việc là phòng lab, không gian kín, sử dụng điều hoà nên nguy cơ lây nhiễm cao.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, chiều ngày 3/5, chị đi tắm biển đông người ở đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà), khi thành phố chưa cấm tắm biển, về phòng trọ ở đường Nguyễn Khắc Cần thì có biểu hiện sốt và đã tự uống thuốc hạ sốt có sẵn, sau đó đi chơi ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Nhân viên y tế phun khử khuẩn khu hàng quán, dân cư trước cổng Khu công nghiệp An Đồn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Những ngày sau đó, chị tiếp tục đi làm ở công ty, tiếp xúc với nhiều người.trong tình trạng bị ho, mệt mỏi, mất tiếng và phải xin về giữa chừng. Sáng 9/5, chị vẫn ho, mệt nên xin ở nhà, đến tối thì đi chơi ven sông Hàn. Ngày 10/5, chị sốt, mệt nhiều nên đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà khám, lấy mẫu xét nghiệm và ngày hôm sau nhận kết quả dương tính nCoV.

Từ ngày 3/5 đến nay, Bộ Y tế công bố 53 ca mắc Covid-19 cộng đồng tại Đà Nẵng. Trong hôm nay, thành phố công bố ghi nhận 7 ca nghi nhiễm. Các ca nghi nhiễm mới có kết quả xét nghiệm tối 11/5 đang tiếp tục được thống kê. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị.

Nguyễn Đông