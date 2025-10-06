Phong tỏa cả khách sạn vì một con báo đột nhập

IndonesiaCon báo hoa mai lạc vào khách sạn Anugerah ở thành phố Bandung, buộc giới chức phong tỏa khu vực để vây bắt.

Con báo hoa mai được phát hiện vào sáng 6/10 bên ngoài phòng khách lưu trú ở khách sạn Anugerah tại quận Sukasari, thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java. Ban quản lý khách sạn thông báo sự việc cho cảnh sát và giới chức địa phương.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện con báo nằm ở góc hành lang, ngay bên ngoài phòng lưu trú của khách ở tầng hai, gầm gừ đe dọa với bất kỳ ai tiến lại gần. Cảnh sát ban đầu sử dụng súng gây mê, sau đó dùng lưới để quây bắt con báo.

Trong quá trình này, toàn bộ khách sạn được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho khách lưu trú cũng như người dân xung quanh. Đến khoảng 10h, con báo nằm bất động và được đưa khỏi khách sạn, Agus Arianto, người đứng đầu cơ quan bảo tồn Tây Java, nói.

Con báo bị gây mê và nằm trong lồng sau khi đi lạc vào khách sạn ở Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 6/10. Ảnh: AFP

"Con báo đang dần tỉnh lại. Nó đã bắt đầu gầm gừ", Agus cho hay, thêm rằng con vật sẽ được đưa đến một cơ sở bảo tồn để theo dõi.

Hồi cuối tháng 8, một con báo trốn khỏi sở thú cách khách sạn chỉ 5 km. Agus cho biết cần có thời gian để xác định xem đó có phải con đi lạc vào khách sạn hay không.

Indonesia từng ghi nhận nhiều sự việc liên quan động vật thoát khỏi sở thú trong những năm gần đây. Năm 2021, hai con hổ Bengal trốn khỏi sở thú ở Singkawang, tỉnh Tây Kalimantan, sau nhiều ngày mưa lớn tạo ra cái hố gần khu vực nuôi nhốt chúng.

Nam nhân viên trông coi sở thú và một số động vật khác được phát hiện tử vong gần chuồng hổ. Một con hổ sau đó bị bắn chết, con còn lại bị bắt.

Huyền Lê (Theo AFP, Antara News)