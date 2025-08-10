Bác ruột bí mật đặt ống nước thải qua đất nhà tôi nhiều năm trước

Cách đây một tháng, đường ống bị vỡ, gia đình tôi mới biết sự thật, tôi rất tức giận nhưng để giữ hòa khí hai bên nên vẫn để vậy.

Cạnh nhà tôi là nhà của một anh con bác ruột, thời điểm trước bác xây nhà cho con trai nhưng âm thầm đi đường ống nước thải vòng qua bên phần đất gia đình tôi. Cách đây một tháng, đường ống bị vỡ, gia đình tôi mới biết sự thật. Chúng tôi rất tức giận, nhưng vì để giữ hòa khí hai bên, chúng tôi vẫn để vậy. Rồi càng ngày tôi càng thấy không ổn vì nghe mọi người bảo nếu đường ống nước thải đi qua phần đất của nhà mình thì phong thủy không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Thêm một vấn đề nữa, bác tôi rất ích kỷ, ghen ăn tức ở, thường xuyên kiếm chuyện để nói xấu và làm hại gia đình tôi. Vì vậy, tôi rất muốn chuyển đường ống này đi một cách hợp tình hợp lý. Mong mọi người bớt chút thời gian đọc và cho tôi lời khuyên thật hữu ích, chân thành. Xin cảm ơn.

Ngân Hà