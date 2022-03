Phòng thí nghiệm chuyên in 3D xe mẫu

AnhVital Auto, studio chuyên về chế tạo, sử dụng in 3D và một phương pháp khác để biến thiết kế ôtô trên máy tính thành hiện thực.

Kẹp phanh sản xuất bằng phương pháp in 3D. Ảnh: Vital Auto

Vital Auto tạo ra xe concept (mẫu xe hoàn chỉnh dùng để trưng bày) cho hàng loạt khách hàng lớn bao gồm Rolls-Royce, McLaren, Jaguar, Lotus, Volvo, Nissan, Tata, và Geely. Công ty sử dụng hai phương pháp khác nhau để chuyển bản vẽ thiết kế thành mẫu xe thực tế. Phương pháp đầu tiên là sản xuất giảm trừ (subtractive manufacturing), trong đó một cỗ máy CNC (điều khiển bằng hệ thống máy vi tính) phụ trách chạm trổ. Cỗ máy sẽ đẽo khối nhôm cứng thành bộ phận hoàn chỉnh.

Ngược lại, phương pháp còn lại là in 3D thuộc dạng sản xuất bồi đắp. Các bộ phận được chế tạo bằng cách thêm dần từng lớp vật liệu cho tới khi đạt hình dáng như mong muốn. Phương pháp này có thể hiệu quả hơn sản xuất giảm trừ do không phải tái chế nhôm thừa và tạo những hình dạng mà phương pháp truyền thống không thể làm được.

"Nhiều hãng xe không có thời gian để tự thử nghiệm, nhưng họ có thể nhờ chúng tôi sản xuất những linh kiện khác nhau để cho ra đời công cụ chính xác mà họ cần cho công việc", Shay Moradi, phó chủ tịch về sáng tạo và công nghệ thử nghiệm của Vital Auto chia sẻ.

Vital Auto sử dụng hàng loạt máy in 3D, bao gồm 14 máy in FDM, 3 máy in lập thể (SLA) và 5 máy in thiêu kết laser chọn lọc (SLS). Ngoài bộ phận dễ thấy như tay nắm cửa và kẹp phanh, công ty còn có khả năng in 3D gioăng cửa bằng cao su mềm. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chế tạo xe concept. "Thông thường, khi sử dụng máy CNC, chúng tôi phải chờ 2 - 4 ngày. Trong phần lớn trường hợp, in 3D cho phép chúng tôi có ngay bộ phận trong chưa đầy 24 giờ", kỹ sư thiết kế Anthony Barnicott, cho biết.

An Khang (Theo Popsci)