Phòng tập gym hàng chục triệu đồng tại nhà bị bỏ xó

Dù đầu tư đầy đủ tốn vài chục triệu đồng cho các loại máy móc và thiết bị nhưng căn phòng gần như không được sử dụng thường xuyên. Không gian quá kín và chật, các thiết bị đặt sát nhau khiến việc di chuyển, thay đổi bài tập khó thực hiện. Bên cạnh đó, việc phải leo lên tầng 4 mỗi lần muốn tập cũng khiến cảm giác ngại tăng lên, nhất là trong những ngày mệt hoặc thiếu động lực. Nhờ chuyên gia đưa ra lời khuyên giúp tôi để cải thiện căn phòng này.

Toàn cảnh phòng nhìn từ cửa ra vào, thiết bị tập chiếm phần lớn diện tích, trong khi đồ đạc sinh hoạt xếp lộn xộn làm giảm hứng thú sử dụng. Ảnh độc giả cung cấp

Độc giả: Ngọc Thanh (Hà Nội)

Chuyên gia tư vấn:

Kiến trúc sư Bùi Thái (Công ty T&PAC Architects) nhận định không gian của nhà anh Thanh gặp vấn đề chính là bố cục nặng nề. Việc đặt quá nhiều máy móc cùng lúc trong diện tích hạn chế khiến tổng thể phòng luôn trong trạng thái chật chội, ngột ngạt. Trong khi đó, ánh sáng tự nhiên kém, không có thông gió hiệu quả, càng làm giảm cảm hứng vận động.

Để có thể duy trì được thói quen tập luyện tại nhà, không gian cần phải đủ "gợi mở" và dễ tiếp cận. Nhìn vào khung sắt lớn đặt giữa phòng, cộng thêm bàn làm việc và nhiều vật dụng phụ, có thể thấy rõ căn phòng đang bị gượng ép đa công năng. Không gian tập luyện nên tối giản, có khoảng trống rõ ràng, thậm chí phải tạo cảm giác nhẹ nhàng để người dùng muốn bước vào và vận động. Ở đây, người sử dụng chưa bắt đầu đã thấy mệt vì sự chật chội.

Một điểm nữa khiến phòng nhanh chóng bị bỏ là thiếu yếu tố trải nghiệm. Nhiều phòng gym cá nhân thường có view đẹp, ánh sáng tốt hoặc liên thông với khu sinh hoạt chung, tạo kết nối với đời sống hằng ngày. Trong khi đó, căn phòng này lại biệt lập, khép kín ở tầng cao và thiết kế đơn điệu khiến động lực duy trì rất thấp.

Phòng tập đơn giản với thiết bị gọn nhẹ, sàn gỗ sáng màu và vách ngăn kính giúp mở rộng cảm giác không gian, tăng ánh sáng và giảm cảm giác bí bách. Ảnh T&P Architects

Giải pháp cải tạo được KTS đề xuất là giữ lại một đến hai thiết bị thực sự cần thiết, có thể sử dụng thường xuyên, như xe đạp tập hoặc tạ tay. Các máy móc cồng kềnh nên được dỡ bỏ hoặc chuyển sang khu vực khác phù hợp hơn. Bộ bàn làm việc nên loại bỏ để giải phóng không gian. Bên cạnh đó, nên bổ sung thêm một gương lớn treo tường để tạo cảm giác rộng, thay đổi ánh sáng trong phòng bằng đèn daylight, và nếu có thể, mở thêm cửa lấy gió để tăng thông thoáng.

Ngoài ra, việc sắp xếp không gian sao cho "nhìn thấy dễ tập" cũng là một yếu tố quan trọng. Việc bước vào phòng thấy sẵn thảm tập, khoảng trống sạch sẽ khiến người dùng dễ bắt đầu hơn, dù chỉ là vài phút mỗi ngày.

Với nhà phố diện tích hạn chế, việc làm nguyên một phòng gym đơn năng thường không đem lại hiệu quả sử dụng lâu dài. Thay vào đó, nên thiết kế thành không gian linh hoạt, nơi có thể vừa tập nhẹ, vừa đọc sách, thiền hoặc nghỉ ngơi. Cảm giác dễ chịu chính là yếu tố giữ thói quen tốt, hơn cả thiết bị hay quy mô đầu tư.

Bích Phương