Phòng sau sinh 'như nghỉ dưỡng' của nhiều sao Việt

Một trong những nội thất nổi bật nhất của phòng lưu viện sau sinh tại AIH là giường Paramount Bed dành cho sản phụ có thể nâng cao, hạ thấp. Bộ nút điều khiển được tích hợp trên thành giường giúp sản phụ có thể dễ dàng tùy chỉnh chế độ thích hợp mà không cần trợ giúp từ người khác. Hệ thống chuông báo được đặt cạnh giường và trong phòng vệ sinh, hỗ trợ tình huống khẩn cấp.