Phòng sau sinh 'như nghỉ dưỡng' của nhiều sao Việt

Diễn viên - đạo diễn Ngô Thanh Vân vừa sinh con đầu lòng tại Bệnh viện quốc tế Mỹ AIH. Nghệ sĩ chọn dịch vụ sinh con trọn gói, gồm thai sản và chăm sóc ở cữ toàn diện với phòng lưu viện "5 sao" để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, con được chăm sóc chuyên nghiệp.
Phòng lưu viện của Ngô Thanh Vân thuộc hệ thống lưu viện mới tại AIH và cô cũng là sao Việt đầu tiên trải nghiệm.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Sam (ảnh phải), siêu mẫu Võ Hoàng Yến, gia đình ca sĩ Hồ Quang Hiếu (ảnh trái), gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm cũng lựa chọn sinh tại AIH vì phòng lưu viện đầy đủ tiện nghi.
Một trong những nội thất nổi bật nhất của phòng lưu viện sau sinh tại AIH là giường Paramount Bed dành cho sản phụ có thể nâng cao, hạ thấp. Bộ nút điều khiển được tích hợp trên thành giường giúp sản phụ có thể dễ dàng tùy chỉnh chế độ thích hợp mà không cần trợ giúp từ người khác. Hệ thống chuông báo được đặt cạnh giường và trong phòng vệ sinh, hỗ trợ tình huống khẩn cấp.
Trong phòng, ngoài chỗ nằm của sản phụ và em bé, còn có giường cho người thân, sofa, khu vực thư giãn đầy đủ tiện nghi. Phòng lưu viện thiết kế dạng đơn nhằm đảm bảo sự riêng tư.
Bệnh viện cung cấp đa dạng hạng phòng, từ tiêu chuẩn đến phòng suite, đáp ứng linh hoạt nhu cầu, sở thích và khả năng tài chính khác nhau. Mỗi căn phòng trong hệ thống lưu viện được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất ấm cúng, nhiều ánh sáng tự nhiên.
Sản phụ được miễn phí ba bữa chính và hai bữa phụ mỗi ngày với các món Âu, Á, tráng miệng ngay tại phòng, do đầu bếp chuyên nghiệp nấu nướng.
Trong suốt thời gian nghỉ dưỡng sau sinh, Ngô Thanh Vân còn được thư giãn với dịch vụ spa ngay tại bệnh viện, bao gồm gội đầu thảo dược; xông sàn chậu; massage cổ vai gáy bằng đá nóng; massage chân giảm phù nề. Kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trị liệu sau sinh.
Đại diện bệnh viện chia sẻ, việc tích hợp dịch vụ chăm sóc spa ngay tại bệnh viện giúp sản phụ tiết kiệm thời gian di chuyển, góp phần tạo nên trải nghiệm phục hồi sau sinh trọn vẹn và tiện nghi - như tinh thần "đi sinh như nghỉ dưỡng" mà AIH hướng tới.
Kim Anh
Ảnh: AIH