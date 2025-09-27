Phóng như bay, xe máy tự mài đường trước đầu ôtô

Hà NộiTối 26/9, người đi xe máy phóng nhanh ở làn ôtô trên cầu Nhật Tân rồi ngã, tài xế ôtô xử lý kịp nên thoát tai nạn.

Xe máy vẫy đuôi tốc độ cao ở làn ôtô khiến tài xế 'mài đường' Video: Khánh Nguyễn

Tình huống giao thông: Trên cầu Nhật Tân, người đi xe máy phóng tốc độ cao (vượt qua xe gắn camera hành trình đang chạy 83 km/h), không đội mũ bảo hiểm và đi trong làn ôtô. Đường trơn ướt, người lái không va chạm vào ai, tự loạng choạng tay lái và ngã. Tai nạn làm người lái và xe máy văng ra làn giữa, ôtô gắn camera hành trình giảm tốc độ và đánh lái kịp thời nên không xảy ra tai nạn liên hoàn.

Kỹ năng lái xe: Khi đường trơn, nếu xe chạy tốc độ cao, đặc biệt xe máy chỉ có hai bánh, khả năng bám đường và cân bằng sẽ rất khó khăn. Vì vậy, chỉ một cú lạng lái vì tránh vật cản hoặc đường trơn khiến bánh xe trượt, xe cũng sẽ mất lái mà ngã ra đường.

Các phương tiện luôn tuân thủ đúng làn đường di chuyển, tốc độ tối đa cho phép và đội mũ bảo hiểm với xe máy. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, xe máy chạy sai làn đường bị phạt 600.000-800.000 đồng, không đội mũ bảo hiểm là 400.000-600.000 đồng, chạy quá tốc độ cho phép trên 20 km/h phạt 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu mắc các lỗi trên khiến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

