Hà NộiVượt lên từ bên phải tạt qua đầu xe máy, nam thanh niên ngã xuống đường khi một xe bán tải đi qua hôm 8/1 tại Cầu Giấy.

Phóng nhanh vượt ẩu người đi xe máy ngã vào gầm xe bán tải Video: Quang Long

Tình huống giao thông: Đường đông xe, một nam thanh niên phóng xe máy vượt lên từ bên phải tạt qua đầu một xe máy khác gây va chạm. Người này ngã lăn ra đường ngay khi một ôtô bán tải đi tới và cán quá. Nam thanh niên nằm bất động, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Đường đông xe, khi phóng quá nhanh, người đi xe máy chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể lệch lái. Khi ngã, bên cạnh có thể nhiều ôtô, xe buýt gầm cao, tài xế sẽ không thể quan sát thấy xe máy để phanh, vì vậy rất dễ đưa mình vào tình thế nguy hiểm.

Nguyên Vũ