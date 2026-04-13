'Phòng ngừa tham nhũng từ gốc, phục vụ tăng trưởng hai con số'

Nghị quyết 04 Trung ương 2 khóa 14 chuyển mạnh sang phòng ngừa tham nhũng từ gốc, kiểm soát quyền lực để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sáng 13/4, tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trình bày chuyên đề Nghị quyết 04 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Ông Lê Minh Trí cho biết qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, có bước tiến mạnh, đột phá lớn.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành phong trào mạnh mẽ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường; Đảng đã ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xây dựng pháp luật và quản lý tài chính, tài sản công.

Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng có chuyển biến tích cực, ngày càng bài bản, phối hợp đồng bộ và hiệu quả hơn. Từ giai đoạn đầu chủ yếu xử lý nghiêm khắc nhưng hiệu quả chưa đạt như mong muốn, đến nay đã chuyển sang xử lý nghiêm minh nhưng nhân văn, thuyết phục, thực hiện phân loại,, làm rõ hành vi, động cơ vụ lợi, đồng thời khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, qua đó nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát.

Nhiều vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lớn, phức tạp trong các lĩnh vực đất đai, ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, y tế, giáo dục, năng lượng, đầu tư công đã được xử lý, khẳng định rõ quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chủ trương xét xử vắng mặt đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài thể hiện quyết tâm không để lọt tội phạm tham nhũng.

Trong phòng, chống lãng phí, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xử lý dứt điểm 12 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài ngành Công Thương và ban hành các kết luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, nhất là liên quan đất đai. Đồng thời yêu cầu rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Ông Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu sáng 13/4. Ảnh: Ngọc Thành

Từ thực tiễn, Nghị quyết rút ra một số bài học kinh nghiệm như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được triển khai kiên quyết, kiên trì và giữ vững kết quả đã đạt được. Hoạt động này phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, kiểm soát chặt chẽ quyền lực để phòng ngừa là chính.

Mục tiêu là kiên quyết, kiên trì phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Công tác này phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới và hướng tới năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại.

Một nội dung mới của Nghị quyết là quan điểm xử lý sai phạm theo hướng nghiêm minh, kịp thời nhưng nhân văn, thuyết phục. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc làm căn cứ. Nghị quyết đồng thời ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích người vi phạm chủ động khắc phục hậu quả và bảo vệ người đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết xác định đây là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới nhưng tiềm ẩn rủi ro cao. Vì vậy, Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện pháp luật theo hướng phù hợp, trong đó định hướng loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro khách quan vì lợi ích chung, đồng thời xem xét giảm trách nhiệm đối với các sai phạm không có động cơ vụ lợi và đã khắc phục hậu quả.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết quy định nguyên tắc xử lý sai phạm theo mức độ, ưu tiên áp dụng các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính và tổ chức. Đối với trường hợp phải xử lý hình sự, người vi phạm được phép khắc phục hậu quả kinh tế trước trong thời hạn cụ thể và đây là căn cứ quan trọng để xem xét bước xử lý tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, sáng 13/4. Ảnh: Ngọc Thành

Nghị quyết yêu cầu Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù để kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới trong khi chưa sửa đổi các luật liên quan. Nội dung tập trung vào xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đáng chú ý, Nghị quyết xác định chuyển mạnh từ "chống" là chủ yếu sang "phòng ngừa từ gốc là căn bản", với hệ thống giải pháp đồng bộ. Trong đó, Nghị quyết hướng tới "không muốn tham nhũng" thông qua giáo dục và xây dựng văn hóa liêm chính; "không thể tham nhũng" bằng cơ chế chặt chẽ, minh bạch; "không dám tham nhũng" bằng kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh; và "không cần tham nhũng" bằng chính sách đãi ngộ hợp lý.

Nghị quyết đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn và bộ máy chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập. Các giải pháp này nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí từ sớm, từ xa, đồng thời chú trọng chống lãng phí nguồn lực, thời gian và cơ hội phát triển.

Nghị quyết xác định cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghị quyết yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ yếu kém, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đồng thời đặt ra cơ chế khuyến khích và bảo vệ người chủ động phát hiện, xử lý sai phạm.

Bộ Chính trị đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 114 nhiệm vụ cụ thể. Nghị quyết yêu cầu các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều có kết quả cụ thể và chuyển biến rõ ràng, thực chất.

Vũ Tuân