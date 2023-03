Phòng ngừa bệnh tim mạch từ sữa hạt

Sữa hạt điều chứa nhiều omega 3, 6, 9 có khả năng hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu, phòng ngừa nguy cơ các bệnh lý tim mạch.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam thay vì các bệnh lây nhiễm, hiện nay bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 80%. Một số bệnh không lây nhiễm là bệnh lý liên quan tim mạch, ung thư, tiểu đường và các bệnh khác...

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019 cho hay, tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch toàn cầu chiếm tới 39,5%. Trong đó, bệnh nhân mạch máu não chiếm 55,4%, tim thiếu máu cục bộ là 32%), tim do tăng huyết áp là 6,9%) và các bệnh tim mạch khác là 5,7%.

Chia sẻ trong một hội thảo do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức cuối 2022 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Vương Ánh Dương cho biết, tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch ngày càng tăng, trong đó tử vong do bệnh mạch máu não chiếm tỉ lệ lớn, với tỉ suất tử vong tăng từ 127,3/100.000 dân (năm 2000) lên 164,9/100.000 dân hiện nay.

"Một trong các nguyên nhân gây ra các bệnh lý tim mạch là do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, nhất là tiêu thụ quá nhiều protein động vật", bác sĩ Trương Hồng Sơn cho biết thêm.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn. Ảnh: Thuận Trần

Ngoài khám định kỳ, theo dõi các vấn đề huyết áp, các dấu hiệu bệnh lý tim mạch, bác sĩ Trương Hồng Sơn khuyến cáo người bệnh tim mạch cần chú ý áp dụng chế độ ăn dành cho người cao huyết áp như nhiều rau xanh, ít muối (dưới 2,5 gr một ngày), tăng lượng magie, kali... (có nhiều trong loại quả như chuối, rau), hạn chế ăn các loại thịt đỏ (bò, lợn), ăn vừa phải các loại thịt gia cầm, không ăn da động vật và tăng cường thêm protein từ thực vật, các loại sữa hạt...

Theo chuyên gia, sữa hạt chứa nhiều protein, chất béo, lipid, chất chống oxi hóa mạnh như Lutein và zeaxanthin... có lợi cho sức khỏe, đáng kể có sản phẩm sữa hạt điều. Loại thực phẩm này có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh lý tim mạch vì chứa nhiều omega 3, 6, 9 giúp làm giảm lượng cholesterol LDL (cholesterol xấu). Hạt điều cũng giàu acid béo không bão hòa giúp ngăn ngừa nguy cơ rối loạn mỡ máu, nguy cơ hình thành các mảng bám ở các mạch máu nên giảm nguy cơ về đột quỵ, bệnh mạch não. "Nghiên cứu cho thấy bổ sung kali nhiều hơn sẽ có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 24%. Một số nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung magie cũng như có lượng magie trong máu cao sẽ giảm được các yếu tố nguy cơ bệnh tim như tiểu đường và huyết áp cao. Lượng kali và magie đều có trong hạt điều", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Ngoài ra, uống sữa hạt điều sẽ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu. Loại đồ uống này không có lactose nên sẽ có ít carb hơn sữa bò, có thể sử dụng loại sữa này thay cho sữa bò để kiểm soát đường huyết nếu mắc bệnh tiểu đường, theo bác sĩ.

Sử dụng sữa hạt có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ảnh: Thuận Trần

Tuy sữa hạt có nhiều lợi ích cho sức khỏe song bác sĩ cũng khuyến cáo người dùng cần cẩn trọng khi sử dụng, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, không nên lạm dụng sữa hạt, nên uống một lượng vừa phải kết hợp với sữa động vật và các thực phẩm khác để đảm bảo đa dạng và cân đối dinh dưỡng.

