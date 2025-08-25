Phòng khám 'vẽ bệnh', thu gần 30 triệu đồng một ca phá thai

TP HCMPhòng khám đa khoa Hoàn Cầu "vẽ bệnh, moi tiền" bằng cách tư vấn hút thai giá thấp, lúc thực hiện thủ thuật cố tình gây đau để người bệnh trả chi phí 29,8 triệu đồng, bác sĩ có hai chứng chỉ hành nghề.

Ngày 25/8, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết thông tin trên, thêm rằng nơi này còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn và quảng cáo không đúng quy định.

Phòng Kiểm tra Pháp chế của Sở Y tế phối hợp kiểm tra phòng khám tại địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn hôm 21/8, sau phản ánh của người dân qua đường dây nóng. Bác sĩ tường trình đã dùng thuốc Seduxen tiền mê trong ca phá thai hút chân không, song hồ sơ bệnh án không thể hiện. Đơn thuốc trong hồ sơ cũng không khớp với thông tin bệnh nhân cung cấp thông tin cho đoàn kiểm tra.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ thực hiện thủ thuật từng được phát hiện có hai chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh. Các chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế TP Hải Phòng ngày 15/10/2013 và Sở Y tế TP Hà Nội ngày 12/4/2019. Ngày 16/6/2023, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra và đình chỉ bác sĩ này vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn theo chứng chỉ do Hà Nội cấp. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, bác sĩ tiếp tục sử dụng chứng chỉ do Sở Y tế Hải Phòng cấp để thực hiện ca phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa ở Bình Dương.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Theo ông Thượng, phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc "danh sách đen" của Sở vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh. Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời đại diện phòng khám, bác sĩ trên và những người liên quan đến làm rõ các nội dung, xử lý nghiêm các vi phạm.

Trường hợp này cũng cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý chứng chỉ hành nghề, khi một bác sĩ bị đình chỉ vẫn có thể hành nghề tại địa phương khác nhờ sử dụng chứng chỉ do nơi khác cấp. Sở Y tế TP HCM đề nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước. Khi đó, các địa phương có thể cập nhật giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động lên hệ thống chung để phục vụ quản lý, kiểm tra và tra cứu trực tuyến. Giải pháp này không chỉ giúp người dân, cơ sở y tế dễ dàng xác minh thông tin mà còn ngăn chặn tình trạng một người được cấp nhiều chứng chỉ và đăng ký hành nghề tại nhiều địa phương cùng thời điểm.

Người dân nên tìm hiểu kỹ chất lượng phòng khám trước khi lựa chọn, bằng cách tra cứu thông tin hành nghề y dược tại Cổng tra cứu hành nghề Y Dược TP HCM (tracuu.medinet.org.vn). Người dân không nên vội vàng chi trả các khoản phí bất thường nếu phòng khám yêu cầu. Khi nghi ngờ bị "vẽ bệnh, moi tiền", liên hệ đường dây nóng của Sở: 0967.771.010 hoặc 0989.401.155.

Lê Phương