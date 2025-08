Phòng khám 'vẽ bệnh' bị phạt gần 150 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Đà NẵngNgoài bị điều tra hành vi lừa dối khách hàng, Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng còn bị xử phạt gần 150 triệu đồng do vi phạm các quy định về môi trường và an toàn thực phẩm.

UBND TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng - đơn vị chủ quản của Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng (số 180 Trần Phú, phường Hải Châu) - với tổng số tiền 148,5 triệu đồng.

Quyết định xử phạt do Chủ tịch UBND TP Lương Nguyễn Minh Triết ký ngày 5/8, căn cứ kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường chủ trì.

Cơ quan chức năng xác định phòng khám vi phạm 6 hành vi hành chính, trong đó có các lỗi nghiêm trọng như: bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đúng quy chuẩn (phạt 90 triệu đồng), không thu gom và lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định (30 triệu đồng), không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường (15 triệu đồng)... Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp bị buộc khắc phục hậu quả, nộp báo cáo trong vòng một ngày; nếu chậm sẽ bị cưỡng chế và tính lãi chậm nộp 0,05% mỗi ngày.

Người đại diện pháp luật của công ty là bà Nông Thị Thu - Giám đốc.

Trụ sở Phòng khám Đa khoa quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Tú Anh

Trước đó ngày 15/7, công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt giam và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 người là quản lý, nhân viên phòng khám thuộc công ty này để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Theo điều tra, cơ sở này thuê bác sĩ "giả", bố trí lối đi riêng để lẩn tránh khi bị kiểm tra, đồng thời "vẽ bệnh", nâng khống chi phí điều trị nhằm chiếm đoạt tiền của người bệnh. Nhiều nạn nhân bị dọa "biến chứng nguy hiểm" để buộc phải điều trị với chi phí hàng chục triệu đồng.

Công an xác định phòng khám đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng từ 17 nạn nhân. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan công an kêu gọi người dân từng là nạn nhân đến trình báo tại Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Nguyễn Đông