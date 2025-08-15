Phòng khám TP HCM tái diễn chiêu 'vẽ bệnh' với người phá thai

Phòng khám đa khoa Tháng Tám tái phạm "vẽ bệnh, moi tiền" khi phá thai, ban đầu báo giá thấp, đến lúc thực hiện thủ thuật, nhân viên cố tình làm rất đau để người bệnh đóng gói "đặc biệt" giá 26 triệu đồng.

Ngày 15/8, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết thông tin trên, thêm rằng nơi này còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Cụ thể, khi kiểm tra hôm 14/8, Sở Y tế yêu cầu phòng khám trên đường Cách mạng Tháng Tám cung cấp hồ sơ bệnh án, song nơi này chỉ đưa ra tài liệu ngày 6/8 với chẩn đoán "thai 8 tuần 3 ngày", không đơn thuốc, phiếu thu tiền 580.000 đồng gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm. Bác sĩ điều trị giải thích bệnh nhân chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Tuy nhiên, khi đoàn xuất trình các phiếu thu do bệnh nhân cung cấp cho dịch vụ ngày 6/8, gồm hai phiếu phí kế hoạch hóa với số tiền lần lượt 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng, thì hơn một giờ sau, phòng khám mới cung cấp thêm hồ sơ bệnh án thứ hai của người bệnh trên. Trong đó, ghi ngày 7/8, nội dung "đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không".

Theo ông Thượng, cơ sở y tế này đã vi phạm nghiêm trọng khi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được Sở Y tế phê duyệt. Danh mục kỹ thuật trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cấp ngày 25/8/2022 chỉ cho phép "phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần", không bao gồm phương pháp hút chân không.

Ngoài hình thức phạt tiền với mức tối đa, phòng khám sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa 4 tháng. Đồng thời, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề tối đa 3 tháng.

Phòng khám đa khoa Tháng Tám. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Sở Y tế xác định đây là một trong phòng khám thuộc "danh sách đen" của Phòng kiểm tra Pháp chế (trước đây là Phòng Thanh tra) vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động "vẽ bệnh, moi tiền". Tháng 10/2024, lực lượng chức năng từng "giải cứu" người phụ nữ mang thai 18 tuần bị phòng khám tư vấn phá thai giá 10 triệu đồng nhưng sau đó đòi chuyển 65 triệu.

Phòng khám này đã bị xử phạt tiền và tước giấy phép hoạt động trong 4 tháng vì cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn. Bác sĩ của cơ sở hồi tháng 1/2024 cũng bị phạt tiền, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 3 tháng vì chỉ định các dịch vụ nhằm vụ lợi. Nơi này còn vi phạm quảng cáo sử dụng từ ngữ "nhất" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Năm 2023, cơ sở bị xử phạt vì nhân viên không đeo biển tên, lập sổ khám bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Bốn cá nhân liên quan bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Năm 2022, phòng khám bị phạt vì hoạt động với biển hiệu thiếu thông tin cơ bản theo quy định, người hành nghề không đăng ký với cơ quan quản lý, quảng cáo các sản phẩm đặc biệt mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Sở Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TP HCM để điều tra làm rõ. Ông Thượng kiến nghị bổ sung các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm hơn như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với các cơ sở và người hành nghề tái phạm nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi cũng như sức khỏe người bệnh.

Người dân không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường, không rõ ràng. Gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP HCM theo số 0967.771.010 và 0989.401.155 khi nghi ngờ bị "vẽ bệnh, moi tiền".

Lê Phương