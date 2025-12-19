Phòng khám H Plus phát triển dịch vụ y tế cho doanh nghiệp

H Plus cung cấp dịch vụ khám tổng quát, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tầm soát chuyên sâu, khám sức khỏe cấp giấy phép lao động giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe nhân viên.

Tọa lạc tại tầng 7 Lotte Mall Tây Hồ, Hà Nội, H Plus phát triển dịch vụ theo hướng toàn diện - hiện đại - cá nhân hóa, phù hợp cho các tổ chức có đội ngũ nhân sự lớn, doanh nghiệp đa quốc gia và các đơn vị có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ y tế.

Khu vực chờ tại H Plus. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Trong bối cảnh sức khỏe nhân sự và phúc lợi dài hạn ngày càng được coi trọng, các doanh nghiệp có nhiều nhu cầu hợp tác với các đơn vị y tế chuyên nghiệp. Một trong những yếu tố giúp H Plus được nhiều doanh nghiệp tin tưởng là quy trình khám sức khỏe được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các bệnh viện lớn tại Hàn Quốc - nơi chú trọng hiệu quả, tính khoa học và sự tôn trọng quỹ thời gian của khách hàng.

Phòng khám đa khoa quốc tế H Plus thiết kế các gói khám doanh nghiệp theo cấp bậc nhân sự, mức độ nguy cơ sức khỏe và đặc thù ngành nghề. Nhân viên văn phòng thường tập trung vào tầm soát bệnh chuyển hóa, tim mạch, tiêu hóa, cột sống; trong khi nhóm lao động đặc thù như sản xuất, công trình hoặc logistics cần danh mục xét nghiệm phù hợp hơn.

Đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ nhân sự nước ngoài cao - đặc biệt từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu, phòng khám cung cấp tài liệu và kết quả khám song ngữ Việt - Anh, giúp người lao động dễ tiếp nhận và theo dõi thông tin y tế của mình.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp của H Plus được phát triển dựa trên triết lý y tế thực chứng và tiêu chuẩn khám ngoại trú hiện đại. Phòng khám tạo nên sự khác biệt nhờ thiết kế gói khám linh hoạt theo ngân sách và đặc thù từng doanh nghiệp. Phiên dịch Hàn - Việt - Anh hỗ trợ xuyên suốt quá trình khám cùng đội ngũ bác sĩ Việt - Hàn giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám cũng giúp phòng khám ghi điểm với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài.

Phòng khám còn có quy trình tinh gọn, giảm thiểu thời gian chờ; áp dụng hồ sơ điện tử và theo dõi sức khỏe dài hạn; bảo mật thông tin theo quy trình chặt chẽ; đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ AI trong chẩn đoán. Bên cạnh đó, phòng khám còn tổ chức các buổi nói chuyện về sức khỏe tại các doanh nghiệp.

Bác sĩ nội khoa Yang Jee Eun, phòng khám H Plus đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Nhờ những yếu tố này, H Plus có khả năng đồng hành doanh nghiệp trong cả khám sức khỏe định kỳ lẫn các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện theo năm.

Đại diện phòng khám cho biết, các tiêu chuẩn nói trên không phải xuất hiện một cách tự phát mà là sự kế thừa từ Bệnh viện HPlus Yangji tại Hàn Quốc - đơn vị đầu tư trực tiếp cho H Plus. Bệnh viện HPlus Yangji sở hữu hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám nội, ngoại trú, chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp và tầm soát chuyên sâu. Những phương pháp vận hành, triết lý kiểm soát chất lượng và quy trình khám từ Hplus Yangji được H Plus điều chỉnh phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Bệnh viện Hplus Yangji tại Hàn Quốc. Ảnh: H Plus

Đại diện H Plus cho biết, việc thừa hưởng trực tiếp mô hình và tiêu chuẩn từ đơn vị chủ quản giúp đơn vị vận hành đồng nhất, hạn chế sai lệch trong quy trình và nâng cao trải nghiệm của khách hàng doanh nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều tập đoàn có vốn nước ngoài, đặc biệt doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, LG, Wooribank... tìm đến H Plus để chăm sóc nhân sự.

Trong thời gian tới, H Plus dự kiến mở rộng các gói khám theo ngành nghề, tăng cường ứng dụng công nghệ AI trong chẩn đoán và tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp lớn, bao gồm các hệ thống sản xuất - công nghệ cao và các tập đoàn FDI tại Hà Nội.

