Phòng khám ép người bệnh chuyển 29 triệu đồng trên bàn phá thai

TP HCMNgười phụ nữ 37 tuổi, phá thai tại Phòng khám Y học Sài Gòn, thống nhất gói 2 triệu đồng, quá trình thủ thuật được yêu cầu trả 29 triệu đồng mới làm tiếp, "nếu không sẽ chảy máu nhiều và rất đau".

Trên bàn thủ thuật, bệnh nhân chỉ chuyển khoản được 9 triệu đồng, bị phòng khám giữ lại yêu cầu trả đủ 29 triệu đồng. Người nhà bệnh nhân gọi điện đến Sở Y tế thành phố phản ánh vụ việc "vẽ bệnh, moi tiền" và yêu cầu can thiệp, tối 19/9.

Ngày 21/9, đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất phòng khám ngay khi nhận được phản ánh. Thời điểm kiểm tra, ngoài bệnh nhân trên, khu vực chờ của phòng khám còn có hai bệnh nhân khác. Cả ba đều đến khám để chấm dứt thai kỳ và vừa được thực hiện thủ thuật. Tuy nhiên, khi ấy không có bác sĩ phụ sản nào có mặt tại phòng khám. Nơi này cũng không cung cấp được hồ sơ khám, chữa bệnh và hóa đơn thu phí người bệnh.

Các bệnh nhân sau đó đã được hướng dẫn đến Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe.

Thanh tra Sở Y tế ghi nhận phòng khám có dấu hiệu giữ người bệnh, "vẽ bệnh, moi tiền" đúng như phản ánh. Cơ sở này bị lập biên bản, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về nhân sự hoạt động khám chữa bệnh và điều kiện an toàn người bệnh sau khi được can thiệp thủ thuật.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với người đại diện pháp luật của phòng khám, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm. Phòng khám này do ông Sín Sùi Sắng đại diện pháp luật, ông Liêu Thanh Hoàng chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, bà Đỗ Thị Lâm Oanh phụ trách chuyên khoa phụ sản.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm hành chính như phòng khám này có mức phạt tiền tối đa là 120 triệu đồng và tước quyền hoạt động trong thời hạn 4 tháng.

Về trách nhiệm hình sự, Điều 315 Bộ luật Hình sự quy định về Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh quy định người vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Những năm qua, TP HCM nhiều lần xử phạt những phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền", chủ yếu là phòng khám có yếu tố nước ngoài. Kịch bản là bệnh nhân được thăm khám hoặc hướng dẫn thực hiện các xét nghiệm đơn giản chỉ vài trăm nghìn đồng. Sau đó, người bệnh lên bàn thủ thuật mới nhận được các chẩn đoán từ bác sĩ là bệnh rất nặng, có thể diễn tiến nguy hiểm ... với chi phí điều trị rất cao. Thực hiện xong thủ thuật này sẽ phát sinh bệnh khác, bệnh nhân rời phòng khám có khi phải tốn vài chục triệu đồng.

Thanh tra từng nhiều lần ra quyết định xử phạt ở khung cao nhất, có nơi bị phạt hàng trăm triệu đồng và tước giấy phép hoạt động có thời hạn nhưng sau đó vi phạm vẫn tiếp diễn. Nhiều nơi sau khi bị phạt đã đổi tên phòng khám nhưng vẫn hoạt động trên cùng địa chỉ ban đầu.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi phát hiện các cơ sở y tế có dấu hiệu giữ người bệnh, "vẽ bệnh, moi tiền" hoặc nghi ngờ hoạt động không phép, không chứng chỉ hành nghề, gọi số điện thoại 0989.40.1155 hoặc phản ánh qua ứng dụng Y tế trực tuyến để Thanh tra Sở Y tế kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra đột xuất và có biện pháp xử lý nghiêm.

Lê Phương