Phòng khám Đa khoa SCT ứng dụng đa công nghệ trong điều trị gan

SCT ứng dụng công nghệ mới giúp phát hiện chính xác vùng gan bị tổn thương và tập trung điều trị tại đó, hạn chế ảnh hưởng đến phần gan khỏe mạnh của người bệnh.

Nhằm mang lại hiệu quả tối ưu trong chăm sóc người bệnh gan, Phòng khám đa khoa SCT đã kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến để hỗ trợ điều trị bệnh lý gan.

Công nghệ định hướng kép Homing và Paracrine

Với công nghệ định hướng kép Homing và Paracrine, Homing có cơ chế lập trình để các yếu tố tái tạo tự động di chuyển đến vùng gan bị tổn thương. Paracrine có khả năng tiết ra các chất sinh học hoạt tính giúp chống viêm, kích thích tái tạo và giảm xơ hóa. Theo đại diện SCT, hai cơ chế này vận hành như một "nhà máy sản xuất" thu nhỏ, vừa trực tiếp sửa chữa, vừa kích hoạt khả năng tự phục hồi của mô tổn thương, góp phần giúp lá gan tái sinh từ bên trong.

Bác sĩ thăm khám, phát hiện nguyên nhân bệnh gan và cải thiện theo phương pháp đích. Ảnh: SCT

Cũng theo vị đại diện này, ứng dụng mô hình điều trị tích hợp, kết hợp nhiều phương pháp khoa học để tối ưu hiệu quả là sự phối hợp đồng bộ của nhiều phương pháp tiên tiến: dùng thuốc chuyên biệt, can thiệp công nghệ cao, tư vấn dinh dưỡng cá nhân, giúp tác động toàn diện và giải quyết vấn đề từ nhiều khía cạnh.

Công nghệ chăm sóc sức khỏe ứng dụng liệu pháp oxy cao áp nhẹ - mHBOT trong tái tạo chức năng gan tại phòng khám. Ảnh: SCT

Công nghệ oxy cao áp nhẹ (mHBOT)

Công nghệ oxy cao áp nhẹ (mHBOT) đưa bệnh nhân vào buồng áp suất đặc biệt với oxy tinh khiết và áp suất cao gấp hai, ba lần bình thường giúp tăng gấp 15-20 lần lượng oxy trong máu, từ đó giúp kích hoạt sinh tế bào mới và tăng cường hiệu quả của các yếu tố tái tạo đã được định hướng.

"Sự cộng hưởng giữa y học tái tạo định hướng và mHBOT đã chứng minh hiệu quả gia tăng tốc độ phục hồi gan", vị đại diện nói.

Phác đồ cá nhân hóa cho từng lá gan

Mỗi lá gan có mức độ tổn thương gan khác nhau, bởi vậy, SCT chú trọng xây dựng phác đồ cá nhân hóa.

Theo đó, mỗi bệnh nhân sẽ được thiết kế phác đồ riêng giúp phát huy tối đa hiệu quả cải thiện chức năng gan, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ. "Điều này không chỉ giúp gan phục hồi nhanh mà còn mang lại kết quả bền vững, tránh lãng phí thời gian và chi phí không cần thiết", ThS.BS Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa SCT cho hay.

Bác sĩ SCT thăm khám cho bệnh nhân mắc bệnh về gan. Ảnh: SCT

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Mạnh Tuấn, Phòng khám SCT tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh lý gan như viêm gan virus (B, C...), gan nhiễm mỡ, men gan cao, xơ gan, sỏi mật, viêm đường mật, bệnh gan do rượu bia và ung thư gan giai đoạn sớm.

Thống kê nội bộ cho thấy, điểm khác biệt của SCT không chỉ nằm ở công nghệ hay phác đồ điều trị mà còn ở kết quả thực tế, đó là hàng nghìn bệnh nhân cải thiện chỉ số men gan sau hai, ba tháng; nhiều trường hợp xơ gan F4 đã được kiểm soát, giảm nguy cơ tiến triển và dần hồi phục về giai đoạn F1-F2. Hơn 93% khách hàng ghi nhận sức khỏe tốt lên sau khi áp dụng phác đồ cá nhân tại đây.

Ông Minh cải thiện thành công xơ gan tự miễn tại SCT. Ảnh: SCT

Ông Minh (61 tuổi, Hưng Yên) người mắc xơ gan tự miễn, cho biết, ông từng thăm khám và điều trị ở nhiều nơi, nhưng chỉ khi gặp Thạc sĩ - bác sĩ Tuấn tại SCT, ông mới được giải thích rõ ràng về tình trạng của mình. "Điều đó giúp tôi thêm tin tưởng vào phác đồ điều trị", ông Minh nói.

