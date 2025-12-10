Phòng khám đa khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI Mỹ

Doctor Check là phòng khám đa khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận Kiểm định quốc tế AACI và Chứng nhận Lâm sàng xuất sắc AACI cho dịch vụ nội soi.

Ngày 30/11, đại diện AACI (American Accreditation Commission International) - tổ chức kiểm định y tế quốc tế có trụ sở tại Mỹ đã trao các chứng nhận kiểm định quốc tế AACI cho Doctor Check.

Đại diện Doctor Check và AACI Mỹ tại lễ trao chứng nhận, tại TP HCM, ngày 30/11. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Trong đó, Chứng nhận Lâm sàng xuất sắc AACI đánh giá chất lượng lâm sàng nội soi dựa trên 7 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí, xoay quanh các giá trị cốt lõi "chuẩn hóa để nâng cao độ chính xác", "an toàn cho người bệnh" và "liên tục cải tiến". Chứng nhận này hướng đến mục tiêu nội soi an toàn, chống lây nhiễm chéo, nâng cao độ chính xác để giảm tỷ lệ bỏ sót ung thư dạ dày, đại tràng giai đoạn sớm.

Giới chuyên môn cho biết, chứng nhận AACI không chỉ có giá trị với Doctor Check mà ý nghĩa chung với cộng đồng, trong bối cảnh ung thư tiêu hóa tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt ở ung thư dạ dày và đại tràng. Dù nội soi được xem là phương pháp tầm soát hiệu quả nhất, nhưng đa số người dân vẫn chưa hình thành thói quen kiểm tra định kỳ. Thêm nữa, chất lượng nội soi giữa các cơ sở y tế còn thiếu đồng bộ. Theo nghiên cứu được công bố bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, tỷ lệ bỏ sót tổn thương trong nội soi vẫn ở mức cao đáng lo ngại ngay cả những quốc gia phát triển. Thế giới từng ghi nhận 11,3% ca ung thư dạ dày giai đoạn sớm và 20-47% polyp tiền ung thư đại tràng không được phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thiết bị cũ, thời gian quan sát không đủ và quy trình nội soi không chuẩn hóa.

Đại diện AACI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Để đạt chứng nhận AACI, Doctor Check đã trải qua quá trình đánh giá kéo dài 9 tháng bao gồm: đào tạo - thực hành - tiền thẩm định - chuẩn hóa quy trình - thẩm định chính thức bởi chuyên gia AACI Mỹ.

Quá trình thẩm định AACI đánh giá kỹ lưỡng từ toàn diện đến chi tiết, xoay quanh các hạng mục quan trọng. Trong đó, quy trình nội soi chuẩn quốc tế cần đảm bảo đầy đủ thời gian quan sát tối thiểu để đánh giá toàn diện các vị trí nguy cơ cao, từ đó hạn chế tối đa bỏ sót tổn thương nhỏ. Quy trình nội soi an toàn cần sàng lọc kỹ lưỡng trước nội soi, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tiền mê và hồi tỉnh.

Hệ thống thiết bị nội soi phải có đầy đủ tính năng hiện đại, hỗ trợ bác sĩ quan sát chi tiết. Đội ngũ bác sĩ nội soi phải có chứng chỉ chuyên khoa, đủ số ca thực hành và được cập nhật kiến thức định kỳ nhằm nâng cao tính nhất quán và độ tin cậy trong kết quả nội soi.

Quá trình thẩm định AACI còn chấm điểm chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn đạt chuẩn quốc tế. Theo đó, quy trình khử khuẩn nghiêm ngặt theo hướng dẫn từ Mỹ, bảo đảm an toàn toàn diện và không lây nhiễm chéo.

Giới thiệu hoạt động nội soi của Doctor Check tại sự kiện trao chứng nhận. Ảnh: Phòng khám cung cấp

Để đạt được chứng nhận từ AACI, thời gian qua, Doctor Check không ngừng cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng quy trình nội soi an toàn, chính xác - hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót tổn thương tiền ung thư.

Tại sự kiện lần này, Doctor Check đồng thời nhận thêm chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015 (hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 7101:2023 (hệ thống quản lý chất lượng dành cho tổ chức y tế). Theo đó, Doctor Check trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt đồng thời 4 chứng nhận quốc tế do AACI Mỹ cấp. Những chứng nhận này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Doctor Check trong việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo các tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới.

Đại diện phòng khám nhấn mạnh: "Lễ công bố đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình Doctor Check hướng tới chất lượng quốc tế, thực hiện lời hứa mang đến nội soi chính xác, giảm tối đa nguy cơ bỏ sót ung thư dạ dày - đại tràng giai đoạn sớm và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho khách hàng".

Kim Anh