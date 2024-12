Phòng khám bị tố 'giảm béo 750 triệu đồng vẫn không hiệu quả'

Thanh tra Sở Y tế TP HCM kiểm tra Phòng khám Quốc tế VHAN ghi nhận nhiều khách đến yêu cầu hoàn trả tiền do kết quả giảm béo không như thỏa thuận dù chi 750 triệu đồng.

Ngày 27/12, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết kiểm tra cơ sở trên đường Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, sau khi nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng. Địa chỉ này đăng ký hoạt động hai loại hình kinh doanh, gồm hộ kinh doanh Lê Thu Trang và Công ty TNHH Phòng khám Quốc tế VHAN.

Tầng 6 của cơ sở có kho để các vật tư thông thường như nước giặt, khăn giấy, dụng cụ văn phòng phẩm. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện một phòng nhỏ được thiết kế ngụy trang sau kệ đựng đồ, bên trong để các trang thiết bị y tế như gạc, kim tiêm, thuốc tê, filler, botox, mỹ phẩm. Nơi này còn có nhiều máy sử dụng công nghệ laser, ánh sáng.

Đoàn phát hiện một thùng carton đựng các túi chứa viên nhộng màu xanh - trắng không nhãn mác và viên nhộng màu xanh dương nhãn hiệu Oristad 120. Các viên nhộng này giống sản phẩm do người phản ánh cung cấp cho thanh tra. Cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán các sản phẩm này.

Căn phòng ẩn sau kệ đồ và các viên nhộng không rõ nguồn gốc, xuất xứ được ghi nhận tại cơ sở. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Đoàn ghi nhận có nhiều khách hàng đến cơ sở này yêu cầu trả lại tiền dịch vụ giảm béo. Họ cho biết đã trả tiền cho dịch vụ giảm béo tại cơ sở Dong Yang địa chỉ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình. Sau khi cơ sở Dong Yang Tân Bình đóng cửa, biết quản lý cơ sở này làm việc tại cơ sở ở đường Hoàng Dư Khương nên đến để yêu cầu hoàn trả chi phí do giảm béo không hiệu quả. Có khách hàng đã chi 350 triệu đồng, 750 triệu đồng cho dịch vụ giảm béo.

Cơ sở Dong Yang từng bị xử phạt 95 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng do can thiệp vào cơ thể người dù không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ như quy định. Nơi này quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Kho hồ sơ của nơi này còn có tài liệu thông tin của Công ty TNHH BB Beauty. Đây là cơ sở cũng cung cấp dịch vụ giam béo từng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 49 triệu liên quan đến quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, ghi tên các khoa phòng không đúng với giấy phép hoạt động. Hiện, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động tại địa chỉ trên đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10.

Đại diện Sở Y tế xác định chuỗi cơ sở cung cấp dịch vụ giảm béo trên liên tục thay đổi địa chỉ hoạt động sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt. Sở tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý các sai phạm tại các cơ sở Dong Yang, BB Beauty và VHAN.

Người dân nên lựa chọn các phòng khám chuyên khoa uy tín, có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp. Tra cứu thông tin các cơ sở và người hành nghề trên trang thongtin.medinet.org.vn và thông tin xử phạt vi phạm hành chính tại trang thanhtra.medinet.gov.vn của Sở. Phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh không phép hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... có thể gọi đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý.

Theo hướng dẫn điều trị béo phì của Bộ Y tế, can thiệp lối sống là nền tảng đảm bảo duy trì giảm cân bền vững, an toàn bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý, điều trị bằng thuốc, phối hợp nhiều chuyên khoa. Tài liệu hướng dẫn chưa ghi nhận việc sử dụng các máy laser, RF trong điều trị giảm béo.

Lê Phương