Phóng hoả công ty gia đình người tình

TP HCMGhen tuông, Võ Thị Mộng, 36 tuổi, mang theo xăng đột nhập công ty ở quận 12 của gia đình người tình, phóng hoả gây thiệt hại 5 tỷ đồng.

Ngày 31/8, Mộng bị Công an quận 12 bắt do có dấu hiệu tội Huỷ hoại tài sản. Bà này cũng là nghi can bị Công an TP HCM truy nã về tội Buôn lậu hồi năm ngoái.

Trước đó, rạng sáng 16/8, cảnh sát nhận tin báo cháy tại công ty trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An. Hoả hoạn được dập tắt sau đó, không thiệt hại về người nhưng làm nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là vụ phóng hoả.

Camera an ninh tại công ty ghi nhận người phụ nữ đi xe máy, dừng trước cổng. Sau khi nhìn quanh quẩn, bà này leo cổng rào vào trong rồi trở ra, lên xe máy bỏ đi.

Một lúc sau người đàn bà quay lại, tiếp tục leo vào trong với một can nhựa. Khi ngọn lửa bùng cháy, bà ta bỏ đi.

Điều tra mối quan hệ của các thành viên chủ công ty, cảnh sát xác định Mộng có nhân dạng giống người đàn bà, mâu thuẫn với một người trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, Mộng thừa nhận hành vi, cho biết có thời gian sống như vợ chồng với anh ruột của giám đốc công ty. Gần đây, họ phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông. Biết gia đình người tình sở hữu công ty này, Mộng mua xăng phóng hoả để trả thù.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng